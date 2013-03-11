تجلیل اتحادیه موسسات ویدئو رسانه از گروه هنر و خبرنگاران سینمایی مهر

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که 20 اسفند ماه در هتل ونوس برگزار شد، نوروزی رئیس اتحادیه، جابری انصاری دبیر ستاد صیانت از آثار فرهنگی هنری، حبیب کاوش، محمد مهدی عسگرپور، حسین فرحبخش، حبیب الله کاسه‌ساز، مصطفی محمودی دبیر اتحادیه، داریوش بابائیان، رجبی فروتن، شفیع آقا محمدیان، مدیران موسسات نمایش خانگی و اهالی رسانه حضور داشتند.

در ابتدا مصطفی محمودی دبیر اتحادیه موسسات ویدئو رسانه گفت: حوزه نمایش خانگی در سال 91 با فراز و نشیب‌ها و بحران‌های متعددی روبه‌رو بود اما همکاران ما در موسسات مختلف توانستند با همدلی این سال را بگذرانند. امیدوارم سال 92 سینما ایران رونق بگیرد و سوه تفاهم ها از بین برود تا مشکلات شبکه خانگی نیز برطرف شود.

وی افزود: هر وت که مردم با سینما قهر نبودند و به دیدن فیلم‌ها رفتند، شبکه خانگی نیز رونق داشته است. امسال به لحاظ آماری سال خوبی برای نمایش خانگی نبود. امیدوارم سال آینده بهتر از 91 برای سینمای ایران باشد و سینماگران کمک کنند تا شکوفایی به سینمای ایران برگردد.

در ادامه جابری انصاری دبیر ستاد صیانت از آثار فرهنگی هنری عنوان کرد: ما تلاش کردیم در این سال فضای زیر ساختی این حوزه را راه اندازی کنیم. از این رو در شهرستانها این ستاد را برپا کردیم. خوشبختانه در حوزه رسانه ما با همکاری‌های خوبی روبه‌رو بودیم. عرصه فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است. مهندسی فرهنگی نظام تلاش می کند در این راستا پیشگام باشد.

وی ادامه داد: در امسال بالغ بر 60 میلیون لوح فشرده غیرمجاز کشف و ضبط شد. ما باید تلاش کنیم که با استفاده از نرم‌افزارها جلوی این کار را بگیریم. برخی موسسات در پیشبرد این هدف روی آثار خود کدگذاری و قفل گذاری کرده اند و این حرکت بسیار خوبی است. اما روی بحث سخت افزار لوح فشرده هیچ قابلیتی برای کنترل وجود ندارد. از نظر من باید قیمت لوح فشرده تغییر کند. البته روی قیمت‌ها تغیراتی ایجاد شده است. اما باز کم است. امیدواریم با تولید فیلم های خوب و خانوادگی بتوانیم مردم را بیشتر جذب سینما کنیم.

در ادامه حاجی‌پور رئیس تشکل‌های اتاق بازرگانی گفت: جا دارد از تلاش‌های اتحادیه در سه سال گذشته قدردانی کنم که قطعا دستاوردهای مهمی نیز داشته‌اند. بخش صنعت کشور با کمبود نقدینگی مواجه شده است که یکی از دلایل آن خروج بخشی از نقدینگی کشور به دلیل اختلاس‌های مالی، تزریق بودجه در یارانه‌ها تزریق و مسکن مهر است. از طرف دیگر سیاست‌گذاری‌هایی که در بخش رهاسازی ارز داشتیم باعث بروز چنین مشکلاتی شد. البته باید بحث تحریم‌ها را هم در نظر بگیریم.

وی افزود: البته قوانین مستحکمی برای ورود بخش خصوصی و پایان تصدی گری دولت به وجود آمد. امیدواریم در انتخاباتی که پیش رو داریم. شاهد دولتی مقتدر همراه با بخش خصوصی باشیم.

در ادامه این مراسم از جابری انصاری دبیر ستاد صیانت از آثار فرهنگی، تقدیر شد. در ادامه از خبرنگاران برتر خبرگزاری‌ها تجلیل شد که از میان آنها می توان به پریسا ساسانی و بیتا موسوی خبرنگاران مهر، علی زادمهر ایلنا، قزیلی و فیروزفر خبرگزاری فارس اشاره کرد. همچنین در بخش سایت‌های سینمایی از سایت روزانه‌های سینمایی، سینمای نو و شبکه خبری ایران، در بخش روزنامه های برتر از بانی فیلم و تهران امروز، در بخش برنامه‌های رادیویی از ایران صدا، برنامه دو نیم ساعت و رادیو نمایش برنامه دیالوگ و برنامه هزار و یک شب تقدیر به عمل آمد.

همچنین از دبیران فرهنگی هنری خبرگزاری مهر، ایلنا، فارس، بانی فیلم، سینما پرس، ایران و همشهری تقدیر شد. در ادامه از خبرنگار و دبیر خبرگزاری ایسنا، آنا، پانا، ایرنا، هنر آنلاین، موج، شبستان و آریان تقدیر به عمل آمد. در بخش سایت‌های برتر نیز از هنر نیوز، کافه سینما، آرنا، تبیان و خبرآنلاین تقدیر شد. در بخش روزنامه‌ها نیز از ایران، جام جم، عصر ایرانیان، ملت ما، شرق و جوان، در بخش برنامه های تلویزیونی برنامه شوقستان، گنج نامه و صدای آشنا تجلیل شد. در پایان نیز از هیات مدیره موسسات ویدئو رسانه تقدیر شد.