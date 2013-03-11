تند بادی با سرعت 60 کیلومتر در ساعت کرمان را در نوردید

حمیده حیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وزش تند بادی با سرعت 60 کیلومتر در ساعت در کرمان اظهار داشت: این ناپایداری جوی تا پایان امروز ادامه داشته و از فردا وضعیت هوا به حالت عادی باز خواهد گشت.

وی با اشاره به اینکه شدت این تند باد ممکن است در ساعات آینده افزایش پیدا کند، افزود: در مناطق جنوبی این پدیده جوی با شدت بیشتری رخ می دهد.

حبیبی افزود: وضعیت هوای امروز کرمان به صورت قسمتی ابری تا ابری، رگبار پراکنده در پاره ای نقاط همراه با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

وی دمای حال حاضر کرمان را 17 درجه سانتیگراد بالای صفر عنوان کرد و افزود: طی 24 ساعت گذشته بیشترین و کمترین درجه هوای شهر کرمان به ترتیب 23 و یک درجه سانتیگراد بالای صفر گزارش شده است.