18 قلم از هدایای احمدی نژاد به حراج گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بدخشان، معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور در مراسم، دومین مرحله از فروش خیریه هدایای رئیس جمهوری به نفع مددجویان و معلولان بهزیستی که با جمعی از نیکوکاران در سالن حافظیه مجموعه کاخ سعدآباد برگزار شد، با بیان اینکه سال گذشته نیز حدود 22 قلم از هدایای رئیس جمهوری در یک حراج خیریه و با حضور خیرین و نیکوکاران فروخته شد اظهارداشت: در مرحله نخست از فروش 22 قلم هدایای رئیس جمهور حدود 430 میلیون تومان جمع‌آوری شد و عواید فروش این هدایا در بخش مسکن معلولان و مددجویان هزینه شد.

وی تصریح کرد: هدایایی که به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری در این سالها داده شده در ۳ بخش است که یک بخش از هدایا تاریخی و فرهنگی، بخش دیگر ملی و بخش دیگر شخصی است که در دو مرحله فروش هدایای رئیس جمهور و هدایای شخصی به همسرش به حراج گذاشته شده است.

بدخشان افزود: در مرحله دوم فروش هدایای رئیس جمهور بیش از 80 نیکوکار شرکت کرده‌اند که امیدواریم در این مرحله نیز همانند مرحله اول بتوانیم رقم قابل توجهی از فروش هدایای رئیس جمهوری برای هزینه سهم آورده مسکن معلولان و مددجویان جمع‌آوری شود.