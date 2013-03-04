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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد؛

دومین مرحله حراج هدایای ریاست جمهوری/تشکیل شورای ملی سالمندان

دومین مرحله حراج هدایای ریاست جمهوری/تشکیل شورای ملی سالمندان

رئیس سازمان بهزیستی از دومین مرحله حراج هدایای ریاست جمهوری تا پایان اسفندماه خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی با دستگاه های ذیربط، جلسه شورای ملی سالمندان ابتدای سال آینده تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی در حاشیه همایش سالمندان که روز دوشنبه برگزار شد، افزود: به منظور حراج هدایای ریاست جمهوری به آدرس behzisti.ir را از فردا برای ثبت نام علاقه مندان باز است و به طور حتم تا پایان اسفندماه نسبت به حراج هدایا اقدام خواهیم کرد.

وی همچنین در مورد تشکیل شورای ملی سالمندان نیز گفت: در سال جاری 3 جلسه با حضور نمایندگان دستگاه های عضو در این شورا تشکیل شده است اما جلسه ای که با حضور وزرای بهداشت و تعاون باشد هنوز اجرایی نشده اما قصد داریم بر اساس هماهنگی لازم با این دو وزارتخانه در سه ماهه اول سال آینده جلسه ای نهایی را برگزار کنیم.

هاشمی در مورد سند ملی سالمندان نیز گفت: فاز اول این سند آماده شده و بزودی از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئت دولت ارسال می شود.

به گفته وی، در این سند تغییراتی جهت تشکیل در امور و ارائه خدمات به سالمندان داده شده که تمامی آنها در جهت ارائه خدمات بهتر و افزایش کیفیت زندگی سالمندان است.

هاشمی همچنین از توسعه مراکز روزانه سالمندان خبر داد و گفت: در سال جاری مراکز شبانه سالمندان افزایشی نداشته است و رویکرد ما توسعه مراکز روزانه بوده است.

کد مطلب 2011081

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