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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۵۵

رئیس انجمن بیهوشی عنوان کرد؛

کمبود داروهای بیهوشی/ هشدار نسبت به تعطیلی اتاقهای عمل

کمبود داروهای بیهوشی/ هشدار نسبت به تعطیلی اتاقهای عمل

رئيس انجمن بيهوشي و مراقبتهاي ويژه ايران با هشدار جدی نسبت به كمبود انواع داروهاي بيهوشي دركشور گفت: متاسفانه به خاطر كمبود داروهاي بيهوشي اتاقهای عمل چند بيمارستان خصوصي و دولتي در تهران در آستانه تعطيلي قرار گرفته اند .

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمدمهدي قيامت گفت: آخرين بررسيها نشان مي دهد بسياري از بيمارستانها و مراكز درماني كشور با كمبود جدی داروهای بيهوشی روبرو هستند.

منتخب هيئت مديره نظام پزشكي تهران بزرگ افزود: به رغم اينكه بارها در اين باره هشدار داده بوديم اما متاسفانه مسوولان مربوطه فقط كم توجهي كردند. اين درحالي است كه شواهد نشان مي دهد در آستانه تعطيلات نوروزي فقط بيماران اورژانسي امكان انتقال به اتاق عمل را خواهند داشت و تكليف ساير بيماران معلوم نيست.

رئيس انجمن بيهوشي و مراقبتهاي ويژه ايران با عنوان اين مطلب که نمي‌توان اتاق عمل را به دليل نبود داروهاي اصلي تعطيل کرد، گفت: متاسفانه داروهاي قديمي که تا پيش از اين استفاده نمي‌شده، دوباره وارد چرخه داروهاي بيهوشي شده است كه اين مي‌تواند زنگ خطری برای سلامت بيماران باشد‏.

منتخب هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ تصریح کرد: تاکنون بارها به مسئولان مربوطه نسبت به کمبود و محدودیت داروهای با کیفیت بیهوشی در بیمارستانها و مراکز درمانی هشدار داده ایم. اما متاسفانه به رغم تذکرات فراوان و اعلام خطرات جدی، هنوز مسئولان مربوطه در خواب هستند و به طور قطع تاوان مشکلات را مردم و بیماران می پردازند.

کد مطلب 2016914

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