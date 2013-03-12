مردم مشکل معیشتی دارند اما خیر آن را می بینند/ نفت نباشد همسایگان ما شتر سوار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی صبح امروز سه شنبه در مراسم رونمایی از دارو با اشاره به تحولات علمی در کشور افزود: زمانی که وارد این پارک علم و فناوری شدم وارد وادی حیرت علمی شدم و با بازدیدی که از نمایشگاه دستاوردهای این پارک کردم وجودم سرشار از فخر و مباهات شد.

معاون اول رئیس جمهور دلیل این امر را تحول علمی در کشور دانست و اظهار داشت: با مشاهده این دستاوردها به دانش ایرانی پی بردیم که همراه با قطرات اشک شوق بوده است.

وی با اشاره به تحریم هایی که علیه کشور اعمال شده است، یادآور شد: علت این تحریم ها علم و دانش هسته ای ما نیست به ویژه آنکه ایران رسما اعلام کرده است و می خواهد در سازمان ملل نیز ثبت کند که ایران هرگز به دنبال بمب هسته ای نخواهد بود.

رحیمی با بیان اینکه آمریکا و روسیه می توانند با بمب هایی که تولید کرده اند 15 بار کره زمین را نابود کنند، خاطر نشان کرد: تحریم های ما به علت علم و فناوری، تحولات در عرصه علمی، نوآوری ها و دستاوردهای فناورانه ما است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات ایجاد شده به واسطه تحریم ها در کشور ادامه داد: اگر مردم در معیشت دچار مشکلاتی هستند ولی در جای دیگر خیر آن را می بینند. ما از یک رنج کوچک در برابر به دست آوردن عافیت بزرگ استقبال می کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تحریم ها به نفع ایران بوده است، اضافه کرد: مردم از تحریم های اعمال شده دچار رنج و مصیبت شدند ولی بدون تردید این رنج منجر به دست آوردن گنج بزرگ تر شد.

وی با مقایسه ایران با وضعیت کشورهای همسایه خاطر نشان کرد: در همسایگان ما که نفت بیشتری دارند اگر نفت آنها را بگیریم باید شترسوار شوند چون تحولی در مغز آنها رخ نداده است و دشمن بدون توجه به این نکته تحریم هایی را علیه ما اعمال کرد که آنها را به تنگنا انداخت.

رحیمی با اشاره به موفقیت های کشور در عرصه های مختلف گفت: درود بر دانشمندان و محققان ایرانی که هر روز دستاوردهای جدیدی به بازار عرضه می کنند تا در مقابل دانش و دانشمندان تعظیم کنند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه از مسئولان درخواست می شود تا محققان را دریابند، گفت: در بیرون از پارک های علم و فناوری اختراعاتی عرضه شده است که برای ورود به بازار و تجاری سازی مشکلات بسیاری دارند که در این زمینه کارگروهی برای رفع این مشکلات ایجاد شده است.

رحیمی همچنین با اشاره به رتبه علمی ایران در سطح دنیا خاطر نشان کرد: امیدواریم تا سال آینده این عدد به رتبه تک رقمی ارتقا یابد.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت های کشورهایی چون آمریکا توضیح داد: کشور آمریکا از جمعی از خطاکاران انگلیسی تشکیل شده است که با جمع آوری محققان سراسر دنیا امروز به این پیشرفت نایل شده است. علم و فناوری آمریکا موجب برتری این کشور نسبت به سایر کشورها شده است.