به گزارش خبرگزاری مهر، نایجل آکلند از کمبریج شایر در بریتانیا که از نوامبر گذشته ( آذر ماه) دست بیونیک خود را که شبیه یک عضو مکانیکی است دریافت کرده، اما اکنون تنها با گذشت چهار ماه به قدری در استفاده از آن پیشرفت کرده که می تواند کارهای ظریفی را با آن انجام دهد.

این مرد 53 ساله پس از یک تصادف دست چند انگشت رباتیک خود را از دست داد اما پس از آن طراحان این انگشتان را با فولاد و تیتانیوم تقویت کردند.

به این معنا که کل دست قوی تر شده و به نوعی ارتقا یافته که دربرگیرنده پدهای عایق در مقابل گرما و الکتریسیته استاتیک است.

آکلند اظهار داشت: از وقتی که این دست را گرفته ام، چندین بار تغییر کرده است و هر بار یک نقص طراحی آن مشخص شده و بیشتر ارتقا می یابد. اکنون پس از گذشت چندین سال می توانم بند کفشهایم را ببندم و هر روز می توانم کارهای بیشتری را با آن انجام دهم. می توان گفت که این دست بیونیک کیفیت زندگیم را پس از قطع عضو، ارتقا داده است.

آکلند راست دست پیشتر به عنوان گدازگر آهن کار می کرد، وی همراه همسرش ونسا 50 ساله و پسرش کانر 19 ساله زندگی می کند و دستش را هنگام کار با یک ماشین مخلوط کن صنعتی در سال 2006 از دست داد.

پس از 6 ماه عمل جراحی و عفونت وی مجبور شد با قطع دست خود از پایین آرنج موافقت کند، اما شدت جراحت وی و دشواری یافتن پروتزهای مناسب برای وی منجر به بازنشستگی زود هنگام شد، در خانه نیز کارهایی که وی می توانست انجام دهد به انجام کارهای ابتدایی محدود شد.

در ماه می سال گذشته شرکت پروتز RSLSteeper از وی پرسید که آیا تمایل دارد که جدیدترین دست بیونیک را که به پیشرفته ترین فناوریهای بیونیک روز مجهز است آزمایش کند.

ظاهر این دست شبیه دست واقعی است و الگوهای گرفتن چیزی توسط آن را می توان به صورت بی سیم برنامه ریزی کرد و التزامات فردی را به آن آموزش داد.

آکلند این دست را با ارسال سیگنالهایی از مغز خود کنترل می کند، درست همان کارکردی که دست واقعی یک انسان دارد و با فرمان مغزی کار می کند.

الگوهای مختلف این دست چون دست مشت شده، انگشت اشاره رو به جلو براساس نیازهای کاربر تعریف می شوند.

آکلند یکی از هفت نفر در دنیا است که از این دست به عنوان یک بخش از آزمایشی شش ماهه برخوردار شده است. طراحان امیدوارند پس از این آزمایش دست بیونیک پیشرفته به طور گسترده مورد استفاده افرادی که دستشان قطع شده قرار گیرد.

وی قرار است در کنگره علمی که در ماه ژوئن در نیویورک با عنوان چهره علم در سال 2045 برگزار می شود درباره کارکردن با این عضو جدید از بدن خود سخنرانی کند.