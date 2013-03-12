اجرای طرح همیاران بهزیستی در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی روز سه شنبه در مراسم امضاء تفاهم‌نامه طرح همیاران بهزیستی که با حضور دستگاه‌های حوزه ایمنی و ترافیک، حمل و نقل و همچنین جامعه معلولان ایران برگزار شد گفت: اجرای این طرح می‌تواند از بروز حوادث جاده‌ای و آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: با تعامل انجام گرفته تمامی استان‌های کشور آمادگی اجرای طرح همیاران بهزیستی را داشتند که از 31 استان کشور 14 استان جهت اجرای طرح اشاره شده انتخاب شده‌اند.

وی به استان‌های خوزستان، فارس، قم، تهران، خراسان رضوی، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران، گلستان، کرمان و سمنان اشاره کرد وگفت: در این 14 استان طرح همیاران بهزیستی برگزار خواهد شد.

هاشمی در خصوص چگونگی استقرار همیاران بهزیستی در استانهای کشور گفت: این افراد در محل ورودی هر استان مستقل خواهند شد و خدمات پیش‌بینی شده را به هموطنان ارائه خواهند کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در اجرای طرح همیاران بهزیستی سه حوزه توانبخشی، اجتماعی و پیشگیری با سازمان بهزیستی همکاری خواهند داشت.

وی بیان داشت: توجه به اصل پیشگیری و اجرای برنامه‌های مدون در سال‌های گذشته مدنظر سازمان بهزیستی بوده است چرا که توجه به مباحث میدانی پیشگیری از جمله وظایف ذاتی سازمان بهزیستی کشور است.

هاشمی ادامه داد: متأسفانه هر ساله هزینه‌های زیادی در خصوص بروز معلولیت‌های اکتسابی به سازمان بهزیستی وارد می‌شود که امیدواریم با تعامل دستگاه‌های مختلف و همچنین همکاری هموطنان بتوانیم از بروز معلولیت‌های اکتسابی در کشور جلوگیری کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: بهزیستی در طی سال جاری اقدامات خوبی را در حوزه پیشگیری از معلولیت‌های اکتسابی انجام داده است که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی مراکز مشاوره ژنتیک و بنیاد پیشگیری از معلولیت‌های ژنتیکی اشاره کرد.

هاشمی اظهار امیدواری کرد با اجرای طرح همیاران بهزیستی تا 15 فروردین شاهد کاهش شدید معلولیت‌های اکتسابی از بروز حوادث جاده‌ای باشیم.