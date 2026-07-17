شهادت مظلومانه دو برادر دارای معلولیت ۱۱ و ۳۲ساله در حملات به هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تجاوز وحشیانه نیروهای آمریکایی و بمباران زیرساختهای غیرنظامی در استان هرمزگان، دو برادر دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی به نامهای مازیار (۱۱ ساله) و همایون (۳۲ ساله) چتر زرین، در جریان حمله به پل ارتباطی نیمهکار شهرستان خمیر به شهادت رسیدند.
بنا بر این گزارش، بامداد امروز (جمعه، ۲۶ تیرماه) در جریان حملات هوایی دشمن، چندین پل ارتباطی در شهرستان خمیر هدف قرار گرفتند که پل نیمهکار محور بندر خمیر به کشار و بندرعباس از جمله این اهداف بوده است.
متأسفانه در این حادثه دلخراش، مازیار ۱۱ ساله و برادرش همایون که هر دو از افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی بودند، بر اثر اصابت بمب به پل نیمهکاره، به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.
این دو شهید والامقام علیرغم داشتن معلولیت ، همواره در کنار سایر هموطنان خود در مسیر توسعه و آبادانی میهن اسلامی گام برمیداشتند که متأسفانه در این جنایت هولناک به کاروان شهدا پیوستند.
روابطعمومی اداره کل بهزیستی استان هرمزگان ضمن اعلام این خبر مصیبتبار، شهادت این دو عزیز را به خانواده معظم آنان، جامعه هدف و همه هموطنان تسلیت گفته و اعلام کرد که پیگیریهای لازم برای حمایت از خانواده این شهدا و دریافت تأییدیههای نهایی از مراجع ذیصلاح در دست اقدام است.
اداره کل بهزیستی استان هرمزگان این جنایت آشکار علیه غیرنظامیان و زیرساختهای شهری را به شدت محکوم کرده و شهادت این دو برادر دارای معلولیت را نشانهای بر مظلومیت و پایمردی اقشار آسیبپذیر جامعه در برابر زورگوییهای استکبار جهانی میداند.
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