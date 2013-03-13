اصفهان دارای دو مرکز درمانی میان مدت اقامتی ترک اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، نبی‌الله شاه‌محمدی بعد از ظهر سه شنبه در نخستین کنگره پیشگیری و مصون‌‌سازی زنان در برابر اعتیاد، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اظهار داشت: سال گذشته مرکز درمان اعتیاد را در استان نداشتیم، اما با جلسات کارشناسی و با سیاست‌های خاص این موضوع محقق و این ستاد زیر نظر بهزیستی ایجاد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر دو مرکز درمانی میان‌مدت اقامتی در اصفهان ایجاد شده است که زیر نظر بهزیستی اداره و علاوه بر نگهداری معتادان قرار است، اشتغال‌زایی نیز ایجاد شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با بیان اینکه مرکز در نظر دارد مطابق ماده 42 مبارزه با مواد مخدر برای زنان بی‌خانمان و تزریقی نیز مرکزی را راه‌اندازی کند، گفت: ایجاد این مرکز نیاز به اعتبار دارد که امید می‌رود ضمن همکاری‌های لازم با این مرکز بودجه لازم تأمین شود.

وی با اشاره به اینکه دستور برگزاری این همایش توسط کمیته فرهنگی و پیشگیری استان به شورای هماهنگی استان ابلاغ و توسط کارشناسان سنجیده شد، اظهار داشت: 18 مقاله در روز گذشته این همایش در کارگروه‌های مختلف ارائه شد.

شاه‌محمدی با بیان اینکه در مورد اعتیاد زنان در فرهنگ ما به خصوص در بخش درمان و پیشگیری با نوعی انگ چسباندن به افراد رو به رو هستیم، افزود: در این همایش به این پدیده شوم، پرداختیم و نتایج این همایش و نیز مقالات در قالب کتاب، سی دی و بسته پیشنهادی ارائه و راهکارهای مورد نظر به شوراهای مواد مخدر کشور ابلاغ می‌شود.