به گزارش خبرنگار مهر، سعدی افشار چهره شناخته‌شده سیاه‌بازی و نمایش‌های سنتی ایران است که طی سال‌های اخیر به دلیل وضعیت جسمانی نامناسب در شرایط خوبی به سر نمی‌برد. درمان پر هزینه وی دغدغه‌ای است که طی ماه‌های گذشته برای برخی از مدیران و هنرمندان و علاقه‌مندان به این هنرمند شاخص ایجاد شده است. 19 اسفندماه مراسمی برگزار شد که طی آن قرار بود از سعدی افشار حمایت شود. اما در پایان این مراسم تنها یک میلیون تومان جمع‌آوری شد که این اتفاق باعث گلایه بسیاری از علاقه‌مندان به سعدی افشار شد.



در ابتدا تصور بر این بود که این برنامه از سوی مدیران و مسئولان هنری و تئاتری یا جمعی از هنرمندان تدارک دیده شده است. اما بعد از گذشت 4 روز مشخص شد این برنامه با دغدغه شخصی پیمان شیخی از فعالان عرصه رسانه و دو نفر از همکارانش شکل گرفت و در نهایت کمک‌های جمع‌آوری شده نیز بیش از مبلغ اعلام شده در مراسم است. شیخی در یادداشتی به خبرگزاری مهر به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخته است. در این یادداشت چنین آمده است:



به نام خداوند جان و خرد

سال‌های بسیار دور، گاهی کاست‌های قدیمی که از نمایش‌های "سعدی افشار" وجود داشت را می‌شنیدم و بعدها به عنوان تجربه‌گر تئاتر و بعد هم به عنوان خبرنگار و پژوهشگر این هنر، آرام آرام با این گونه نمایشی کشورم آشنا شدم و دانستم یکی از سلاطین سیاه‌بازان هنوز زنده است و کسی نیست جز سعدی افشار. با او آشنا شدم و آشناتر.

سال گذشته عمو سعدی من، از ناحیه لگن دچار شکستگی شد و امسال هم بر اثر افتادن از روی تختخواب منزل دچار شکستگی چهار مهره کمر و اینجا بود که در مرحله نخست، به همت حسین مسافر آستانه، ریاست وقت مرکز هنرهای نمایشی و دیگر بار به همت قادر آشنا رئیس فعلی مرکز هنرهای نمایشی و البته با حضور داوود فتحعلی‌بیگی و پیمان شریعتی و دیگر دوستان، مشکلات درمانی و هزینه‌های ایشان برطرف شد، اما مشکل همچنان وجود داشت و می‌بایست در هر ماه، یک آمپول به قیمت یک میلیون تومان به سعدی نمایش‌های آیینی و سنتی تزریق شود که از عهده او خارج بود. بسیاری از دوستان یاری رساندند و این کم بنده درگاه حضرت دوست، در کنار دو تن از همکاران رادیویی تصمیم گرفتیم تا "مراسم سپاس" از سعدی افشار را برگزار کنیم و به همین بهانه نیز با دعوت از هنرمندان، صنعتگران و مسئولان، از قدرت مالی ایشان استفاده کنیم تا سعدی افشار دست کم تا چند ماه با خیالی آسوده گذران عمر کند.

از آنجا که هر انسانی بسته به جایگاه اجتماعی خود نیازمند توجه و تکریم است، بنده تصمیم گرفتم که طی رایزنی با مسئولان و دوستانم امکان تهیه لوح سپاس از مراکز مختلف را فراهم آورم تا شکل برگزاری مراسم به دور از "مراسم گلریزان" باشد که آن بحثی جداگانه است؛ بنابراین حاصل این تصمیم به ترتیب، فراهم شدن نشان ویژه خانه تئاتر، لوح سپاس از جشنواره تئاتر "شمسه"، لوح سپاس از بنیاد علمی فرهنگی تعزیه، لوح سپاس از تماشاخانه سنگلج، لوح سپاس از مجموعه تئاترشهر و لوح سپاس از سایت فرهنگی و خبری تیوال شد.

گام بعدی دعوت از قاسم افشار هنرمند نامدار موسیقی پاپ، ایلیا منفرد هنرمند صاحب نام موسیقی پاپ و تئاتر و خشایار اعتمادی خواننده موسیقی پاپ بود که همگی درنهایت دوستی و مهربانی پذیرفتند و بدون دریافت کمترین مبلغی حاضر به حضور در این مراسم شدند که البته از حضور خشایار اعتمادی به دلیل سرماخوردگی شدید ایشان بی‌بهره شدیم.

از سوی دیگر از جواد انصافی، هنرمند و پژوهشگر نمایش‌های آیینی و سنتی و همچینین از خلیل جوادی طنزپرداز کشورمان دعوت شد که بصورت افتخاری حضور پیدا کردند و رضا موسوی، عکاس تئاتر نیز نمایشگاه عکسی بصورت افتخاری بر پا کرد.

نیما دهقان، کارگردان تئاتر و برنامه "مجله تئاتر" که از شبکه چهار سیما پخش می شود نیز، ثبت لحظه‌های مراسم را بدون کوچکترین چشم‌داشتی پذیرفت و با همکاری باغ موزه قصر و شهرداری تهران، سالن فرخی یزدی این باغ موزه برای برگزاری مراسم سپاس از سعدی افشار بصورت رایگان در اختیار گروه سه نفری ما قرار گرفت که البته دو تن دیگر از دوستان نیز به ما پیوستند و اجرای این مراسم را نیز بنده به عهده گرفتم.

برای برگزاری مراسم شخصا از 80 هنرمند دعوت بعمل آوردم و مقرر شد در روز برگزاری مراسم هم پیامک یادآوری برای ایشان ارسال شود که این کار را نیز انجام دادم و شاید از حدود بیست هنرمند دیگر به وسیله پیامک اطلاع رسانی برگزاری مراسم، دعوت شد که در شب برگزاری مراسم حدود پنجاه تن از هنرمندان کشورمان قدم رنجه کردند که درود به شرف ایشان.

نکته اینجاست که پیش از آغاز مراسم مقرر بود دو شرکت مواد غذایی و شویندگی و چند تن از پزشکان محترم در این مراسم حضور داشته باشند و برای سعدی هدیه نقدی داشته باشند ولی از حضور ایشان و البته کسانی که وعده هدیه نقدی کرده بودند بی‌بهره شدیم.

در شب برگزاری این مراسم، مبلغ 500 هزار تومان از طرف جشنواره تئاتر "شمسه" و 603 هزار تومان از حاضران به سعدی افشار هدیه شد و البته مبلغ 500 هزار تومان از سوی مرکز هنرهای نمایشی وعده شد تا به سعدی پرداخت شود. دو هنرمند محترم و عزیز دیگر نیز مقرر شد طی روزهای بعدی که دستمزد خود را دریافت کردند، هریک مبلغی را به سعدی هدیه کنند.

به لطف خداوند و دکتر روح‌اله جعفری، موسسه‌ای که به هیچ عنوان قصد فاش شدن نامش را ندارد نیز مقرر فرمود که معادل مبلغی که در این مراسم به سعدی هدیه می‌شود نیز به این هنرمند تقدیم کند و روز بعد از برگزاری مراسم نیز از بخش خصوصی به واسطه شبنم مقدمی، هنرمند تئاتر کشورمان مقرر شد مبلغ 500 هزار تومان هدیه شود و از طرف یک نهاد خصوصی دیگر و از ظریق فرزانه ابراهیم‌زاده، خبرنگار و پژوهشگر تئاتر با بنده تماس گرفته شد تا کمک خود را تقدیم کند، اما به واسطه لطف فراوان دوستان که در چند روز اخیر شامل حال بنده شد، ترجیح دادم که شماره تماس و نشانی منزل سعدی افشار را به ایشان ارائه کنم تا برای این کار انسانی اقدام کنند.

اما در نهایت با کمک مریم رحیمی بازیگر تئاتر، تلویزیون و مجری تلویزیون با یکی از دفاتر بهزیستی رایزنی شد تا مبلغ 500 هزار تومان نیز از این طریق به سعدی افشار تقدیم شود.

در پایان ضمن تقدیر از حضور خبرنگار خبرگزاری وزین مهر، ندا آل طیب خبرنگار محترم خبرگزاری محترم ایسنا و علیرضا سعیدی خبرنگار باسابقه تئاتر قدردانی می‌کنم و بی‌نهایت متاسفم که پس از چهارده سال خبرنگاری تئاتر، شاهد حضور خبرنگارانی هستم که علی‌رغم حضور نداشتن در مراسم، چنان پرجوش و خروش دست به قلم بردند و گروه سه نفری و شخصی برگزارکننده را زیر سئوال بردند که حتی دوستان و همکاران نزدیک من که در مراسم حضور نداشتند نیز تحت تاثییر نوشته‌های ایشان، بنده را مورد لطف قرار دادند.

نکته آخر اینکه می‌توان اینگونه تعبیر کرد که دوستان من و بنده ضیافتی شایسته را ترتیب دادیم ولی دوستان و مدعوین محترم حضور پیدا نکردند؛ این درحالی است که از حدود یک ماه قبل از طریق سایت ایران تئاتر و چند رسانه دیگر اطلاع رسانی لازم شده بود و بنده به دلیل اینکه هیچ تمایلی نداشتم که خود را در ردیف برگزارکنندگان این مراسم اعلام کنم، در باب مصاحبه و تبلیغات ورود نکردم و اکنون به عنوان کسی که در کنار دو دوست دیگر حضور داشتم لازم دانستم که این یادداشت را تقدیم حضور مهربانان و نامهربانان کنم و خواهش می کنم مبالغ ذکر شده احتساب شود و گزارش ارائه شده بالا نیز مطالعه شود.



پیمان شیخی

طهران 23 اسفندماه 1391