دردسرهای دختری که دانشگاه قبول شد

محسن پیریایی تهیهکننده "ضیافت نامه" با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: تاکنون حدود 80 درصد تصویربرداری "ضیافت نامه" به پایان رسیده و جمعه 25 اسفند آخرین روزی بود که بازیگران این فیلم مقابل دوربین رفتند.
داستان" ضیافت نامه" که تم خانوادگی و طنز دارد درباره خانوادهای است که دخترشان در دانشگاه قبول میشود و همکاران پدر خانواده میخواهند به همین بهانه برای شام به خانه آنها بیایند اما این خانواده برای پذیرایی از مهمانها دچار مشکلاتی میشوند که ماجراهای طنزی را به وجود میآورد.
بازیگران این تلهفیلم که نوروز 92 از شبکه یک پخش میشود محمود جعفری، مریم سعادت، مهران رنجبر، غزاله جزایری و نازنین پیرکاری هستند.
از میان عوامل پشت دوربین "ضیافت نامه" نیز میتوان به مدیر تولید رحمت عبدالله زاده، فیلمبردار حسن اسدی و صدابردار مرتضی اصلان زاده اشاره کرد.
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