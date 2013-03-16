  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۶ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۲۴

تغییر نام تله‌فیلم "ضیافت" به "ضیافت نامه"

دردسرهای دختری که دانشگاه قبول شد

دردسرهای دختری که دانشگاه قبول شد

محسن پیریایی از تغییر نام فیلم تلویزیونی "ضیافت" به "ضیافت نامه" به کارگردانی آرش معیریان و انجام 80 درصد از تصویربرداری این فیلم خبرداد.

 محسن پیریایی تهیه‌کننده "ضیافت نامه" با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: تاکنون حدود 80 درصد تصویربرداری "ضیافت نامه" به پایان رسیده و جمعه 25 اسفند آخرین روزی بود که بازیگران این فیلم مقابل دوربین رفتند.

داستان" ضیافت نامه" که تم خانوادگی و طنز دارد درباره خانواده‌ای است که دخترشان در دانشگاه قبول می‌شود و همکاران پدر خانواده می‎خواهند به همین بهانه برای شام به خانه آنها بیایند اما این خانواده برای پذیرایی از مهمان‌ها دچار مشکلاتی می‎شوند که ماجراهای طنزی را به وجود می‎آورد.

بازیگران این تله‌فیلم که نوروز 92 از شبکه یک پخش می‌شود محمود جعفری، مریم سعادت، مهران رنجبر، غزاله جزایری و نازنین پیرکاری هستند.

از میان عوامل پشت دوربین "ضیافت نامه" نیز می‌توان به  مدیر تولید رحمت عبدالله زاده، فیلمبردار حسن اسدی و صدابردار مرتضی اصلان زاده اشاره کرد.

کد مطلب 2018117

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها