دردسرهای دختری که دانشگاه قبول شد

محسن پیریایی تهیه‌کننده "ضیافت نامه" با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: تاکنون حدود 80 درصد تصویربرداری "ضیافت نامه" به پایان رسیده و جمعه 25 اسفند آخرین روزی بود که بازیگران این فیلم مقابل دوربین رفتند.

داستان" ضیافت نامه" که تم خانوادگی و طنز دارد درباره خانواده‌ای است که دخترشان در دانشگاه قبول می‌شود و همکاران پدر خانواده می‎خواهند به همین بهانه برای شام به خانه آنها بیایند اما این خانواده برای پذیرایی از مهمان‌ها دچار مشکلاتی می‎شوند که ماجراهای طنزی را به وجود می‎آورد.

بازیگران این تله‌فیلم که نوروز 92 از شبکه یک پخش می‌شود محمود جعفری، مریم سعادت، مهران رنجبر، غزاله جزایری و نازنین پیرکاری هستند.

از میان عوامل پشت دوربین "ضیافت نامه" نیز می‌توان به مدیر تولید رحمت عبدالله زاده، فیلمبردار حسن اسدی و صدابردار مرتضی اصلان زاده اشاره کرد.