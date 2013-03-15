روزی سیاه در تاریخ بحرین / آل سعود فورا نظامیانش را از کشور ما خارج کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته بحرینی با بیان اینکه ورود نظامیان اشغالگر سعودی به بحرین، روزی سیاه در تاریخ این کشور است، از آل سعود خواست با تجدید نظر در این اقدام اشتباه خود، نظامیان خود را از بحرین خارج کند.



این روحانی برجسته بحرینی در خطبه های نماز جمعه این هفته، ادامه اقدامات خشونت آمیز و سرکوبگرانه آل خلیفه را علیه کسانی که تنها خواستار آزادی و حقوق مشروع خود هستند، سبب تشدید بحران و وخامت بیشتر اوضاع بحرین قلمداد کرد.



شیخ عیسی قاسم با انتقاد از رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس به سبب حمایت از آل خلیفه در سرکوب مردم بحرین خاطر نشان کرد: این كشورها باید به ملت بحرین کمک و به آل خلیفه توصیه می کردند تا کشور را از بحران نجات دهد، اما موضع اين كشورها برعكس و در حمايت از ظالم بوده است.



شيخ عيسي قاسم، گفت: روز ورود ارتش اشغالگر سعودی به بحرين روزي سياه در تاريخ این کشور و منطقه بلكه تاريخ امت اسلامی است.



وی خواستار توقف خونريزی و سرکوب در بحرين و پاسخ به خواسته های مردم این کشور شد و تصریح کرد : تغییرات تنها راه حل است و نبايد در اين راه تاخيری روی دهد.

