6 معترض بحرینی به اتهام انتشار مطالب طنز علیه پادشاه بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی بحرین، نیروهای امنیتی بحرین شش فعال این کشور را به اتهام توهین به شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه و انتشار مطالب طنز آمیز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر بازداشت کردند.

این افراد به اتهام توهین به پادشاه بحرین بازداشت شده اند که این اقدام نقض آزادی بیان و اندیشه محسوب می شود. این افراد پس از بازجویی محاکمه خواهند شد.

گفته می شود دادستانی کل بحرین پس از درخواست اداره عمومی مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی و الکترونیکی، بازجویی از این افراد را آغاز کرده است.

از سوی دیگر "ناجی فتیل" فعال حقوقی مرکز حقوق بشر بحرین ضمن انتقاد از این اقدام سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه اظهار داشت: این شش فعال همگی از مخالفان بودند و بازداشت آنها غیر قانونی و بدون صدور حکم بازداشت بوده است.

وی با بیان این مطلب افزود: این بازداشت ها سطح آزادی ها در بحرین را محدود تر خواهد کرد.

اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه در حالی ادامه دارد، این رژیم برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود علیه مردم انقلابی بحرین مدعی انجام اصلاحات و تلاش برای انجام گفتگوهای ملی در این کشور است.