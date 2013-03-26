۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۰۶

تلاش غیر معمول کرزای و کری برای متحد نشان دادن افغانستان و آمریکا

وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس جمهور افغانستان در دیدار با یکدیگر تلاش کردند تا با وجود اختلافات بسیار میان واشنگتن و کابل، دو کشور را متحد نشان بدهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "جان کری" عصر روز گذشته به طور غیر منتظره وارد کابل شد و به دیدار "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان رفت.

دو طرف در این دیدار تلاش غیرمعمولی را به خرج دادند تا دو کشور را متحد نشان دهند.

این در حالی است که در هفته های گذشته کرزای انتقادت تندی را از نیروهای آمریکایی حاضر در افغانستان مطرح کرده بود.

با این وجود جان کری پس از دیدار شب گذشته خود با کرزای اعلام کرد که افغانستان و آمریکا در مبارزه با تروریسم در یک جایگاه قرار دارند.

بر اساس این گزارش، چند ساعت بعد از دیدار کری و کرزای، هشت عامل انتحاری به یک پاسگاه پلیس در شهر جلال آباد حمله کردند که در نتیجه آن پنج افسر پلیس کشته و چهار نفر دیگر نیز زخمی شدند.

