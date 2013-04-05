۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۲۲

مهاجم پرسپولیس با مهر مطرح کرد:

کار داماش را در 90 دقیقه تمام می‌کنیم/ بازی در چمن مصنوعی سخت است

مهاجم تیم پرسپولیس با تاکید بر اینکه بازی در چمن مصنوعی کار را برای ما سخت می کند، گفت: هدف اصلی ما این است که کار داماش را در 90 دقیقه قانونی بازی تمام کنیم و فینالیست جام حذفی شویم.

محمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال داماش و پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی با پیکان در لیگ یک دیدار تدارکاتی خوب پیش از بازی با داماش برای ما بود و سه امتیاز آن بازی باعث شده که بازیکنان شرایط روحی خوبی داشته باشند ضمن اینکه از نظر بدنی نیز شرایط ایده آلی داریم. در حال حاضر تمام تمرکز خود را بر روی شکست تیم داماش در رشت قرار داده ایم و فعلا به بازی با سپاهان فکر نمی کنیم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: ما در رقابت‌های لیگ برتر به حق خود نرسیدیم بنابراین همه تلاش خود را می کنیم تا با شکست تیمهای داماش و سپاهان و قهرمانی در جام حذفی، ناکامی های لیگ را جبران کرده و فصل را خوب به پایان برسانیم.

وی با بیان اینکه خواسته هواداران برای قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی خواسته به حقی است، افزود: هرچند بازی در زمین چمن مصنوعی کار را برای ما سخت می کند اما بازیکنان ما انگیزه زیادی برای شکست تیم داماش در زمین خود دارند و هدف اصلی ما این است که طی 90 دقیقه قانونی بازی کار تیم داماش را تمام کرده و فینالیست شویم.

دیدار تیمهای فوتبال داماش و پرسپولیس از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی ساعت 17 روز شنبه در ورزشگاه شهید عضدی رشت برگزار خواهد شد.

