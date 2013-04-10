همکاری با سودان جنوبی بر حل مشکل شورشیان دارفور تاثیر مثبت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، عبدالرحیم محمد حسین گفت: بهبود روابط با سودان جنوبی در پایان دادن به شورشها در دارفور نقش بسزایی دارد.

وزیر دفاع سودان که در پارلمان این کشور برای توضیح درباره وضعیت امنیتی سودان حاضر شده بود، افزود: اجرایی کردن توافق همکاری با سودان جنوبی بر امنیت دارفور نقش مثبتی خواهد داشت و این امکان را به ما می دهد که شورشیان را در محاصره قرار و شورش را پایان دهیم.

شایان ذکر است که منابع سودانی اخیرا از سفر رسمی عمر البشیر رئیس جمهوری سودان به همسایه جنوبی این کشور در آینده نزدیک خبر داده بودند.