همدلی مردم گچساران عامل صعود تیم فوتبال نفت وگاز به لیگ یک بود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا پاکدل چهارشنبه شب در جشن بزرگ صعود تیم فوتبال نفت و گاز گچساران به لیگ یک باشگاه های کشور در جمع هواداران این تیم افزود: بدون شک همراهی و حمایت مردم و تماشاگران خوب گچسارانی یکی از عوامل مهم در پیروزی و صعود این تیم است.

پاکدل افزود: با صعود تیم فوتبال نفت و گاز گچساران به لیگ یک برنامه های شرکت نفت و گاز گچساران برای حضور پررنگ در لیگ یک منسجم تر خواهد بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچگونه نظری در مورد تغییرات احتمالی در تیم نمی توان داد، اظهارداشت: هرگونه تغییر وتحول با نظر کادر فنی و با مشورت کارشناسان صورت خواهد پذیرفت.

پاکدل مهمترین هدف شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران را صیانت از سرمایه عظیم نفت و گاز در منطقه نفتخیز گچساران عنوان کرد و افزود: پرداختن به مسائل فرهنگی و ورزشی در کنار افزایش و تثبیت تولید نفت و گاز از اهداف مهم این شرکت است.

وی با اشاره به موفقیت تیم های مختلف ورزشی نفت و گاز گچساران در لیگ های برتر و حضور چند تن از ورزشکاران این شهر در تیم های تراز اول کشور از جمله مهمترین دستاوردهای یک منطقه نفتخیز عنوان کرد و افزود: در کنار این ثروت خدادادی وجود جوانان پراستعداد و پرشور نیز از دیگر پتانسیل های گچساران است.

پاکدل بیان داشت: امروز گچساران و گچسارانی نه تنها به ثروت نفت و گاز خود در کشور می بالد بلکه به داشتن جوانانی پرشور و مستعد نیز می تواند افتخار کند.

وی با تاکید بر نقش رسانه ها در پیروزی تیم فوتبال نفت و گاز گچساران بیان کرد: حمایت پررنگ خبرنگاران و اصحاب رسانه در طول فصل جاری فوتبال بدون تردید یکی دیگر از عوامل موفقیت های تیم های ورزشی در عرصه های مختلف شده است.

پاکدل در ادامه از همکاری و مساعدت مسئولان شهرستان گچساران در برگزاری هرچه با شکوه تر این مسابقه قدردانی کرد و افزود: همه مسئولان برای صعود این تیم با خانواده بزرگ نفت و گاز گچساران همراه و یکدل بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران عصر چهارشنبه با پیروزی یک بر صفر برابر صنعت ساری به عنوان تیم اول به لیگ دسته یک کشور صعود کرد.