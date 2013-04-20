به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سروری زنجانی، ظهر شنبه در مراسم آیین كلنگ زنی سه مركز بهداشتی و درمانی شهری زنجان، افزود: اجرای پزشک خانواده روستایی و نظام ارجاع به ارتقا و ارائه فعالیت ها ی بهداشتی در این حوزه منجر شده است .

وی اظهار داشت: با كلنگ زنی و افتتاح سه مركز بهداشتی و درمانی شهری در شهرک غرب، امیركبیر و گلشهر كاظمیه خدمات بهداشتی و درمانی خوبی به مردم ارائه می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ، مساحت زمین سه مركز بهداشتی را به ترتیب 936 ،708 و هزار و 567 متر مربع و با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: اعتبارات این سه پروژه از محل منابع ملی احداث می شود.

سروری زنجانی اظهار داشت:با افتتاح این سه پروژه 40 هزار نفر تحت پوشش این سه مرکز خواهند بود.

وی تاکید کرد: با افتتاح این سه مرکز درمانی و بهداشتی برای 10 نفر شغل ایجاد می خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در ادامه افزود : پزشک عمومی، دندانپزشک، ماما،اتاق احیاء،بستری موقت،كارشناسان بهداشت خانواده و محیط و تغذیه در این مراكز مشغول به كار می شوند.

سروری زنجانی تصریح کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته طرح پزشک خانواده تا پایان دولت دهم در استان زنجان اجرایی خواهدشد.