لزوم ایجاد فضاهای سبز انبوه در استان بوشهر/جلوگیری از فعالیت صنایع آلاینده

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری ظهر یکشنبه در جمع مدیرکل و مسئولان اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اظهار داشت: مدیریت محیط زیست، مدیریت زندگی و مناسب سازی محیط پیرامونی در راستای داشتن یک زندگی سالم است.

وی حفاظت از محیط زیست را یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه و پیشرفت و از اصول اولیه مدیریت زندگی دانست و تصریح کرد: حفظ اکوسیستم دریا و ارتقای سطح سلامت محیط زیست دریا، زمین و فضا، یک امر مهم و مقوله‌ای استراتژیک است.

امام جمعه بوشهر در ادامه خواستار اختصاص اعتبارات ویژه برای حفظ محیط زیست شد و اضافه کرد: همه مسئولان باید در راستای حفاظت و مراقبت از محیط زیست کوشا باشند.

وی استان بوشهر را نیازمند مدیریت دقیق در محیط زیست دانست و خاطرنشان ساخت: استان بوشهر به خاطر کرانه‌ای بودن باید در سه حوزه‌ فنی و پیچیده آب، خاک و هوا مورد بررسی‌های دقیق و کارشناسی شده محیط زیستی قرار گیرد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری بر لزوم جلوگیری از فعالیت صنایع آلاینده در استان بوشهر و مدیریت بالانس محیط زیست استان بوشهر تاکید کرد و افزود: ایجاد فضاهای سبز انبوه در استان بوشهر یکی از کارهای ضروری است که باید به جد مورد توجه قرار بگیرد.

وی محیط زیست را مهمترین بخش زیرساختی حیات زیست جامعه دانست و با تاکید بر لزوم تدوین سند چشم انداز محیط زیست استان بوشهر، اذعان داشت: همه ارگان‌ها و مراکز مرتبط، در این زمینه باید با محیط زیست همکاری داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با ارائه پیشنهاد ایجاد منطقه‌های مجازی محیط زیست در ابعاد مشخص و تحت کنترل، بیان داشت: نظم طبیعی حاکم بر محیط زیست، نشان از قدرت و عظمت خداوند است.

وی از کارکنان محیط زیست به عنوان فرشتگان حافظ محیط زیست زمینی یاد کرد و گفت: دخل و تصرف بشر در فضاها و محیط زیست طبیعی باعث آسیب رسیدن به چرخه زندگی انسان می‌شود.