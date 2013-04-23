وظایف نهادهای فرهنگی در راستای تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

نامگذاری سال 1392 به عنوان «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» از منظر علمی به واقع اعلام نوعی «انتظار» از سوی عالی‌ترین مقام نظام اسلامی است تا نهادها و جامعه از طریق به كارگیری منابع مادی و غیرمادی آن را تحقق بخشند. نقطه ثقل پیام رهبری مقوله‌های اقتصادی و سیاسی است. اما به دو دلیل می‌توان از این فرمایشات برای سیاست‌گذاری فرهنگی و راهبردهای ارشادی-‌ فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درس گرفت:

اولاً فرهنگ زمینه كلان فعالیت‌ اقتصادی و سیاسی در هر جامعه است و چنانكه رهبری بارها فرموده‌اند، تدوین هرگونه برنامه اقتصادی و انجام هرگونه فعالیت اقتصادی بدون عطف توجه به عرصة فرهنگ ابتر خواهد بود.

ثانیاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منزلة یكی از نهادهای كلیدی تدبیر و تمشیت فرهنگی و تولیت ارشاد در حوزه‌های تبلیغاتی و هنری، می‌تواند نقش موثری در ایجاد زمینه‌های فرهنگی لازم برای حماسه‌آفرینی اقتصادی و سیاسی داشته باشد.

نهادینه‌شدن گفتمان حماسه سیاسی و اقتصادی علاوه بر اثری که بر مشارکت اجتماعی و سیاسی شهروندان دارد می‌تواند زمینه‌ساز بهبود و تثبیت اعتماد مردم به مسئولان و نهادهای دولتی باشد که این اعتماد اجتماعی بزرگ‌ترین سرمایه است. فرآیند تدوین و اجرای سیاست‌های عمومی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اثربخشی نظارت همگانی باید برآورده‌کننده نیازهای اساسی جامعه و عاملی برای تحقق عدالت، مشارکت حداکثری شهروندان، امنیت و توسعه پایدار باشد. مشارکت مردمی واسطه میان سیستم اداری و محیط شهروندی یا جامعه مدنی است و تلاش دارد تا با تجمیع و تبیین پیام‌ها از محیط، آن را به صورت بازخورد، جهت تغییر و اصلاح فرآیند به سیستم ارسال کند.

از نظر رهبری حماسه سیاسی و اقتصادی یعنی مشاركت حداكثری، مستمر و با‌ بصیرت مردم در جامعه. مشاركت در جامعه جدید یك فرآیند اكتسابی است، یعنی باید آن را آموخت و با نوع رفتار و ارزش‌های متناسب با آن آشنا شد و توان و قابلیت‌های به کارگیری آن را در افراد جامعه به وجود آورد. بنابراین ایجاد و گسترش مشارکت نیازمند آموزش و کار ترویجی و فرهنگی در جامعه است. این چنین است که وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این حماسه‌ها اهمیتی بس حیاتی است. هدف ارشاد و آموزش برای ریشه دارکردن مشارکت باید ایجاد اعتقاد و باور مردم به ضرورت مشارکت در امور خود باشد. باید ارزش‌های موافق با مشارکت را تقویت و باورهای مخالف با آن را حذف کرد. مشارکت در جامعه جدید نیازمند خلاقیت و زایندگی ذهنی و عملی جامعه و افراد است و آن خود نیز به تقویت و تحکیم و تعمیق خلاقیت کمک می‌کند.

مشارکت مردمی در این زمینه‌‌ها به شیوه‌های مختلفی اعمال می‌شود:

1. مشارکت در زمینه سیاسی به صورت شرکت در انتخابات؛

2. مشارکت در زمینه اقتصادی به صورت فعالیت در بازار و افزایش درآمد.

حماسه سیاسی

مشارکت و نظارت مردمی نشانه تعامل شهروندان و دولت است. نظارت مردمی را می‌توان ارزیابی شهروندان از فرآیند سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا تعریف کرد که به مثابه بازخورد می‌تواند در آسیب شناسی سازمان‌ها و تسهیل فرآیند انجام امور و افزایش کیفیت خدمات بسیار موثر واقع شود. برخورد نظام مند و بنیادی با فساد از سوی دولت باعث امیدبخشی و اعتماد مردم به مسئولان می‌شود و باور به جدی بودن مسئولان در این زمینه، مشارکت مردم را در زمینه مبارزه با فساد در پی خواهد داشت.

در حقوق اساسی نوین، انتخابات مهم‌ترین روش برای تحقق مشارکت سیاسی مردم در حکومت به شمار می‌رود و در واقع پیشرفت اندیشه مشارکت مردم در امور حکومت در طول زمان همراه با توسعه حق رأی بوده است. به همین نحو طی یک قرن گذشته که کوشش برای تحقق مشارکت مردمی در ایران ادامه دارد، انتخابات عرصه تبلور این کوشش‌ها بوده است. همراه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران که با حضور گسترده مردم روی داد و در واقع یکی از مردمی‌ترین انقلاب‌های تاریخ به شمار می‌آید، شرایط برای مشارکت سیاسی مردم به عنوان یکی از خواسته‌های مهم تاریخی آن‌ها آماده گردید.

یکی از ابزارهای مشارکت مردم نهادینه کردن مشارکت نهادهای مدنی در امر سیاسی است. در واقع نهادهای مدنی با نظارت خود بر عملکرد سازمان‌ها و نهادهای عمومی دولتی تلاش می‌نمایند تا فعالیت‌های آن‌ها را از طریق شفاف سازی در معرض نگاه و داوری جامعه قرار دهند. در همه کشورهای مردمسالار، شهروندان برای تأثیرگذاری بر رفتار مسئولان و پاسخگویی آن‌ها ابزارهای متعددی در اختیار دارند که چگونگی و میزان بهره‌گیری از این ابزارها تحت تأثیر شرایط فرهنگی، اجتماعی، از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از یک نظام حکومتی به نظام دیگر، تفاوت می‌کند و همین نکته اهمیت نهادهای فرهنگی در کشورها را پر اهمیت می نماید.

هدف كلیدی از مفهوم ارائه‌شده

بی‌گمان مهمترین مقصود از عنوان حماسه سیاسی برای سال 92، مواجهه مبتنی بر انتظار مثبت در قبال ”انتخابات ریاست جمهوری“ در خرداد‌ماه 92 است. بنابراین ابعاد مختلف فعالیت برای تحقق حماسه سیاسی ضروری است حول محور شكل‌گیری انتخاباتی مطلوب صورت گیرد.

در یك تقسیم‌بندی كلان ابعاد زیر را می‌توان به مثابه «انتظارات ضمنی» از مفهوم حماسه سیاسی در حوزه انتخابات ریاست جمهوری برداشت نمود:

1. حضور آگاهانه

2. حضور قانونمند

3. مشاركت گسترده رأی‌دهندگان

حماسه اقتصادی

حماسه اقتصادی دارای ابعاد چندی است که تحقق همه جانبه آن به معنای رسیدن به جامعه ‌ایمانی و تمدن اسلامی است. ازجمله مهم‌ترین ابعاد حماسه اقتصادی می‌توان به جنبه‌های تولیدی آن یعنی مشارکت در تولید ثروت اشاره کرد که مهم‌ترین ابزار این تولید باید تولید ثروت از طریق تولید علم و تبدیل آن به فناوری باشد. تولید ثروت به معنای واقعی آن مسئولیت و مأموریت همگانی بشر به ویژه مؤمنان است؛ زیرا ثروت واقعی به معنای ایجاد امکانات بهتر و بیشتر برای همگان جهت دست‌یابی به اهداف آفرینش است. چنین ثروتی به سبب آنکه همراه با آبادانی زمین و مسئولیت خلافت الهی بشر و پروردگاری وربوبیت اوست، نمادی از خدایی شدن است. آنچه نصیب و بهره هر انسانی در دنیا و آخرت خواهد بود، سعی و تلاشی است که در مقام عمل و در جهت آبادسازی و آبادانی زمین انجام می دهد و حقیقت خود را در مقام خدایی و مظهریت پروردگاری نشان می‌دهد.

* هود، آیه 61

اما جنبه مثبت حماسه اقتصادی تنها در تولید ثروت از طریق تولید علم و تبدیل آن به فناوری خلاصه نمی‌شود، بلکه از مهم‌ترین ابعاد جهاد اقتصادی توزیع عادلانه این ثروت است. همان‌گونه که تولید ثروت می‌بایست به قصد ایجاد برابری و عدالت همگانی و دسترسی همگان به امکانات بیشتر باشد، توزیع ثروت به شکل عادلانه نیز می باید مورد توجه قرار گیرد.

نکته دیگر اینکه، اهمیت مسائل اقتصادی با توجه به شرایط کنونی کشورمان چه از بعد داخلی و چه از بعد بین‌المللی بیش از پیش احساس می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد جهت‌گیری تمامی برنامه‌های کلان کشور بایستی به سمت رفع مشکلات اقتصادی کشور و ارائه الگوی مطلوب در این زمینه از سوی مسئولان مربوط باشد.

از منظر سیاستگذاری کلان کشور به طور خلاصه، حماسه اقتصادی به معنای مشارکت مردم در اقتصاد، دارای ویژگی‌ها و شاخص‌هایی است که مهم‌ترین آن عبارت است از: افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، گسترش تعاونی‌ها، صرفه‌جویی و مشارکت مستقیم مردم در اقتصاد. بر اساس دیدگاه اکثر قریب به اتفاق صاحب‌نظران یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است که باعث هدر رفتن بسیاری از منابع ملی شده است. به همین دلیل در سال‌های گذشته مسئولان کشور، برنامه‌ها و سیاست‌هایی را در جهت افزایش نقش مردم در اقتصاد، تدوین، تصویب و اجرا نموده‌اند که مهم‌ترین آن سیاست‌های کلی اصل 44 است. آنچه مسلم است نحوه اجرای این سیاست‌ها، تأثیر مهمی بر تحقق راهبرد مشارکت و حماسه اقتصادی خواهد داشت.

ضرورت و اهمیت جهاد اقتصادی

دلایل ضرورت و اهمیت جهاد اقتصادی را می‌توان شامل این موارد دانست: اول آنکه جهاد زمانی معنا پیدا می‌کند که تهدیدی از جانب دشمن وجود داشته باشد. امروزه دشمنان نظام، هدف اولیه خود را مختل‌نمودن نظام اقتصادی کشور از طریق اعمال تحریم‌ها قرار داده‌اند. هرچند این تحریم‌ها سابقه طولانی دارد اما این‌ بار دشمنان با تمام توان خود وارد میدان شده‌اند. در عین حال آسیب‌پذیری ما در حوزه اقتصاد به دلیل بیمار بودن اقتصاد کشور بیشتر از سایر حوزه‌هاست و همین امر لزوم توجه به جهاد اقتصادی را دوچندان می‌کند. دوم آنکه در حال حاضر طرح‌های کلان اقتصادی همچون هدفمند کردن یارانه‌ها، ایجاد اشتغال گسترده و حل مشکل مسکن، تحول نظام بانکداری، بیمه و مالیات و غیره در کشورمان در حال اجراست که موفقیت آن‌ها مستلزم حرکت حماسی و جهاد گونه است.

سوم آنکه نظام مقتدر، نظامی است که در تمامی حوزه‌ها الگو داشته باشد، لذا نظام اسلامی برای آنکه بتواند در منطقه و جهان، الگو شود باید مدل اقتصادی موفقی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی ارائه نماید. ضرورت این موضوع به ویژه با تحولات اخیر منطقه بیشتر احساس می‌شود زیرا در وضعیت گذاری که کشورهای منطقه با آن روبرو هستند جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با ارائه مدل اقتصادی موفق الگوی این کشورها باشد. در نهایت اینکه دست‌یابی به اهداف سند چشم‌انداز و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به کشور اول منطقه، نیازمند جهش اقتصادی است و با حرکت کند و آهسته امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت بلکه نیاز به یک حماسه احساس می شود.

حماسه سیاسی و اقتصادی در سیره علوی

مشارکت مردمی در عرصه حاکمیت، در تعالیم اسلامی مورد توجه است و در قرآن کریم تاکید زیادی بر امر به معروف و نهی از منکر شده است که خود یک ابزار مشارکتی است. اما این مفروض اساسی در جامعه تا حد زیادی مورد بی توجهی قرار گرفته است. مشارکت مردمی در امور سیاسی جامعه از نگاه شیعه تا آن حد اساسی و بنیادین است که حضرت علی (ع) در تولید فرهنگ سیاسی، مردم را به شجاعت، مشارکت و اظهارنظر درباره حکومت خودش فرا می‌خواند و می‌فرماید:

«آن گونه که با زمامداران ستمگر سخن می‌گویید با من سخن نگویید و آن‌چنان‌که در پیشگاه حکّام خشمگین و جبار خود را جمع و جور می‌کنید، در حضور من نباشید و به طور تصنّعی با من رفتار منمایید و هرگز گمان مبرید در مورد حقی که به من پیشنهاد کرده‌اید کندی ورزم و نه اینکه خیال کنید من در پی بزرگ ساختن خویشتنم؛ زیرا کسی که شنیدن حق و یا عرضه داشتن عدالت به او برایش مشکل باشد، عمل به آن برای وی مشکل‌تر است! با توجه به این، از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالت‌آمیز، خودداری مکنید؛ زیرا من، خویشتن را مافوق آنکه اشتباه کنم نمی‌دانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم... »

* نهج‌البلاغه، خطبه 216

حماسه سیاسی و اقتصادی در کلام امام (ره)

امام خمینی (ره) نیز، که در صدد ارائه الگو و نماد حکومتی علوی بود، درباره مشارکت مردمی در حکومت معتقد بودند که: آگاهی مردم و مشارکت و نظارت و همگامی آن‌ها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگ‌ترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود.

همچنین در خصوص حماسه اقتصادی آن دوره یعنی اعلام مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در ساخت و آبادانی کشور می‌فرمایند: این احساس یک مسئولیتی است در همه قشرها، که انسان امیدوار می‌شود به این احساس و وقتی که ببیند که همه قشرها می‌خواهند برای کشور خودشان، که کشور اسلامی است خدمت بکنند انشاء اللّه وقتی دسته جمعی باشد- کار پیش می‌رود. نباید هر قشری بنشیند و نگاه کند که دیگران چه می‌کنند.

ایشان به طور خاص در مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری که مبتلا به اصلی فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص حماسه سیاسی است می‌فرمایند: همه با هم به پای صندوق بروید. مطلب دیگر اینکه پای صندوق‌ها که می‌روید این‌طور نباشد که با هم اختلاف پیدا بکنید یک مسئله‌ای است که برای کشور است. هر یک از این‌ها که ببرند، برای کشور لابد خدمت خواهند کرد و اگر خدمت نکنند ملت هست و آن‌ها را بر کنار خواهد کرد. از این جهت به طور خصمانه با هم رفتار نکنید. برادر باشید با هم. اگر یکی رئیس جمهور شد، شما هم به او اعانت کنید. این‌طور نباشد که قبل از اینکه رئیس جمهور بشود بریزید به جان هم. فردا پای این صندوق‌ها بریزید به جان هم. یا بعض از قشرها شرکت نکنند.

* بحار‌الانوار، ج 72، ص 32

** صحیفه امام، ج 12، ص 127

آثار و برکات فرهنگی بروز حماسه سیاسی و اقتصادی در کشور

مشارکت، منجر به افزایش توانمندی افراد و از بین رفتن روحیه ناتوانی و درماندگی در آنان می‌شود. ترس، وحشت و عجز، ناشی از تنهایی و انفعال است در حالی که حاصل مشارکت، نیرومندی (در جمع) و رشد توانایی‌های فردی است.

از نظر فرهنگی، مشارکت، زمینه افزایش تحمل و مدارای اجتماعی را فراهم می‌کند. جامعه، برای تحقق اهداف خود، بیشتر از هر چیز به تحمل، سعه‌صدر و مدارا نیازمند است و مشارکت که به طور ذاتی یک تلاش جمعی و گروهی است، قدرت و ضریب تحمل را در بین افراد افزایش می‌دهد.

مشارکت زمینه لازم برای شناخت و هدایت استعدادهای افراد و بهره‌گیری از توانایی‌های آنان را در اداره امور فراهم می‌کند. چه بسیار استعدادها و توانمندی‌هایی که در جریان مشارکت، شناخته شده و مجال بروز و ظهور می‌یابند.

مشارکت مردم، نظارت همگانی و مفاهیم مربوط، همگی جزء ارکان و شاخص‌های 8 گانه حکمرانی خوب محسوب می‌شوند که توسط برنامه توسعه سازمان ملل یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی خوب، مشارکت است.

اما اساسی ترین نکته در این خصوص این است که فرهنگ سازی مشارکت و تمرین مشارکت، کسب آمادگی و تجربه لازم برای انجام مشارکت‌های وسیع‌تر در عرصه‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی را فراهم می‌آورد. به بیان دیگر، همواری راه دشوار توسعه سیاسی و مشارکت‌های همگانی را باید در تلاش برای ایجاد زمینه‌های فرهنگی و به طور خاص توفیق مشارکت در مجموعه‌های کوچک‌تر جستجو کرد.

مهم‌ترین مقدمات و الزامات تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی

طراحی، برنامه‌ریزی و تحقق اندیشة مشاركتی و نظارت همگانی، نیازمند توجه به الزامات و پیش‌شرطهایی است. فقدان پیش‌نیازهای مشاركت، عملاً باعث می‌شود سیستم مدیریت مشاركتی، كارایی و اثربخشی خود را از دست بدهد. به نظر می‌رسد دقت و عمل كردن به حتی بخشی از این الزامات و راهكارها می‌تواند به پیشرفت‌های فزاینده‌ای در نزدیكی به اهداف مورد نظر كه همگی در رسیدن به آن اتفاق‌نظر دارند، منجر شود. در زیر به مواردی از این پیش‌نیازها و الزامات اشاره می‌شود:

. نهادینه سازی فرهنگ کار جهادی

. تحقق عدالت شرط اساسی و پیش نیاز حماسه سیاسی و اقتصادی

. کاهش سطح عمومی فقر در جامعه

. تولید و اشاعه پشتوانۀ نظری و شناختی مشارکت

. آگاه‌سازی، آماده‌سازی روانی و تقویت باورهای درونی (نگرش) مردم برای پذیرش اندیشۀ مشارکت حماسی

. تدوین طرح جامع برنامه مشارکت فعال و حماسی

. برنامه ریزی برای آموزش شهروندان برای تحقق اندیشه مشارکت حماسی

نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایجاد زمینه‌های حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی

دولت اسلامی موظف است با زمینه سازی و نیز قانونمندکردن مشارکت مردم در اقتصاد و سیاست، از تبعات سوء مشارکت تخریب کننده توسط بعضی افراد ناآگاه و غیر مسئول جلوگیری نماید. این امر موجب تقویت مشارکت عموم مردم در سیاست، دمیدن روح بیداری و مسئولیت در همه افراد خواهد شد.

همانطور كه قبلاً گفته شد در نام شعار سال مفهوم فرهنگ یا حماسه فرهنگی به چشم نمی‌خورد اما اگر کسی با گفتمان مقام معظم رهبری آشنا باشد می‌داند که ایشان فرهنگ را زمینه و بستر تمام حرکت‌ها و کنش‌ها اعم از سیاسی و اقتصادی می‌دانند. ایشان در این خصوص می‌فرمایند: مسئله‌ی مهمی که در ذهن بنده همیشه هست و مورد دغدغه‌ی افراد است، مسئله‌ی فرهنگ است؛ مسئله‌ی فرهنگ از مسائل اقتصادی مهم‌تر است، از مسائل سیاسی مهم‌تر است. فرهنگ چیه؟ فرهنگ عبارت است از آن درک، برداشت، فهم، معتقد و باور انسان‌ها و روحیات و خلقیات آن‌ها در زندگی؛ آنهائی است که انسان را به کار وادار می‌کند. فرهنگ حاکم بر یک کشور مثلاً اگر چنانچه فرهنگ مسئولیت‌پذیری بود، این عمل مردم را هدایت می‌کند. نقطه‌ی مقابل، حالت بی‌مسئولیتی است که انسان نسبت به حوادث، نسبت به قضایا، نسبت به آینده، نسبت به دشمن، نسبت به دوست، احساس مسئولیت نکند. مسئولیت‌پذیری، تزریق مسئولیت‌پذیری و هدیهکردن او به ارواح مردم، به افکار مردم و روحیات مردم، این تقویت فرهنگ است. ایثارگری، وجدان کاری، انضباط، تعاون اجتماعی، سازگاری اجتماعی، پرهیز از اسراف، اصلاح الگوی مصرف، روحیه‌ی قناعت، استحکام در آنچه که تولید می‌کنیم؛ این‌ها فرهنگ است. این‌ها را باید در مردم تقویت کرد.

همان‌گونه که ذکر آن رفت ایشان در این فراز از فرمایشات خود حجت را تمام و به شیوایی تمام موضوع را تبیین فرموده‌اند.

* بیانات در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری 89/6/25

بنابراین می‌توان نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در ایجاد زمینه‌های حماسه سیاسی و اقتصادی در حوزه نرم‌افزاری با تأكید بر افزایش آگاهی‌های عمومی و كمك به روند آموزش اعضای جامعه مدنی و بالا بردن سطح آگاهی آنان در زمینه شناخت مبانی و لزوم مشاركت و افزایش سرمایه اجتماعی؛ و در حوزه سخت‌افزاری با تأكید بر تقویت رسانه‌ها و نهادهای اجتماعی به عنوان متولی رسانه‌ها، تعریف كرد.

وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی

از آنجا كه هنر و رسانه كه تحت مدیریت كلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است مهمترین عوامل خلق انگیزه به شمار می‌روند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در زمان موجود و محدود فعلی با كمك رسانه پرقدرت ملی (صدا و سیما) به خلق یك بینش بپردازد. بینش به منظور خلق انگیزه كه چونان باور، توقع یا طرز تفكر عمل نماید.

پدید‌آوری احساسات و هیجانات مثبت، انگیزه و الهام‌بخشی، پایه موفقیت در تحقق شعار سال است. هنر، رویا و انتظاری عالی را در ذهن مخاطب ایجاد می‌كند، انتظاری كه اگر مثبت بوده و همراستا با اهداف باشد، باعث پیدایش انگیزه شده و فرد و اجتماع را در جهت تحقق آن به حركت در می‌آورد. تردیدی نیست كه انگیزه از طریق اشتیاق، شهامت، استقامت و خلاقیت می‌تواند كوهی از واقعیات را به حركت در آورد. در ضمن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تحقق شعار باید این باور را در جامعه ایجاد كند كه فردا روشن است.

بعلاوه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند با انجام فعالیت‌هایی در قالب تألیف و ترجمه كتابهای جیبی و مختصر با موضوع امپریالیسم سیاسی - اقتصادی، جهانی‌سازی مسلحانه و نو استعمارگری؛ برگزاری نشست‌ها و همایش‌هایی با موضوع راهبردهای ضد تحریم، تقویت همبستگی ملی- قومی، همگرایی نیروهای مختلف سیاسی برای مقابله با دشمنان خارجی و ... به تنویر افكار عمومی مدد برساند.

همچنین با توجه به فلسفه نامگذاری سال كه حماسه‌آفرینی در عرصه اقتصادی و سیاسی لاجرم با تكیه بر توان داخلی و عناصر قومی و فرهنگی ایرانی- اسلامی رخ خواهد داد؛ این وزارتخانه می‌تواند محصولات فرهنگی تقویت‌كننده مناسبات سازنده قومی- ملی را تشویق كند و به بازشناسی زمینه‌های ایرانی و اسلامی فرهنگ پیشرفت و توسعه مدد برساند.

مسئولیت دیگر وزارت ارشاد اسلامی به كاركرد تبلیغی – اقناعی این نهاد مربوط می‌شود. تبلیغ فرهنگ كار و تلاش، اشاعة مبانی هویتی – تمدنی ایرانی و اسلامی برای تقویت روحیة تلاش‌گری و اعتماد به نفس ملی، بازگویی تجربة تاریخی پیشرفت مسلمانان و به ویژه ایرانیان در فرازهای مختلف تاریخ در راستای ایجاد روحیة همبستگی و اعتماد به نفس ملی، و ... برخی از عناصر تبلیغی – اقناعی برای زمینه‌سازی در جهت حماسه‌آفرینی اقتصادی و سیاسی‌اند.

بعد سیاسی حماسة سال 1392، به ویژه به انتخابات خرداد‌ماه مربوط می‌شود. به تعبیر مقام معظم رهبری، حضور مردم باید حضوری جهادی باشد، و مردم باید با حماسه و شور وارد شوند. در این راستا، نقش وزارت ارشاد اسلامی در برگزاری انتخاباتی پرشور، به پیش و پس از برگزاری انتخابات مربوط می‌شود: پیش از انتخابات می‌تواند با رسانه‌های در اختیار خود به تلطیف فضای انتخاباتی و برگزاری پرشور آن مدد برساند، و پس از انتخابات نیز، در فاصلة اعلام رئیس جمهور جدید و تشكیل دولت با برگزاری نشست‌ها و جلساتی با حضور كارگزاران احتمالی دولت جدید و صاحب‌نظران مستقل، به تبیین راهبردهای لازم برای خروج از دشواری‌های اقتصادی و سیاسی مدد برساند.