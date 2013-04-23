حماسه اقتصادی بدون مشارکت مردم به سر منزل مطلوب نمي رسد

به گزارش خبرنگار مهر، فهميه کريميان بعد از ظهر سه شنبه در نشستی با بانوان فرهیخته و تاثیر گذار استان سمنان در محل اداره کل تبلیغات اسلامی این استان در شاهرود ضمن اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام سال "حماسه اقتصادي حماسه سياسي" با بيان اينکه بدون حضور مردم عرصه مهم اقتصاد به سر منزل مطلوب نمي رسد افزود: محقق شدن شعار سال نيازمند مشارکت و حضور و عزم ملي و همکاري و همدلي همه مسئولان و دست اندرکاران نظام است.

وي اظهار داشت: حماسه اقتصادي تداوم شعار سال گذشته "حمايت از کار و سرمايه ايراني" و حرکت به سوي اقتصادي پويا و مقاومتي است که رشد و پيشرفت ما را تضمين و کشور را در مقابل بدخواهي ها و تبليغات پوچ ايمن مي سازد.

کريميان تصريح کرد: مسئولان و دست اندرکاران نظام نبايد مردم را ناديده گرفته و بدانند بدون حضور مردم در صحنه نمي توان عرصه مهم اقتصاد را به سر منزل مطلوب رساند و اتفاقات بزرگ را رقم زد.

کارشناس فرهنگي امور بانوان اداره کل تبليغات اسلامي استان سمنان گفت: مسئولان نظام بايد عدالت محورانه و با برنامه ريزي دقيق، مديريت برنامه ها و طرح ها را با ارائه بهترين پيشنهادات و در نظر گرفتن تمامي جوانب و داشتن يک هدف مشترک در دست گرفته و پايه هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي را مستحکم تر کرده و و آرامش رواني افراد جامعه که شامل سلامت جامعه، رفاه نسبي، نشاط اجتماعي و اشتغال است را مد نظر داشته باشند.

وي با بيان اينکه ملت غيور ايران در تمامي آزمون هاي انقلاب اسلامي سربلند و افتخار آفرين بودند اظهار داشت: جنگ تحميلي و تحريم هاي اقتصادي، ملت ايران را در راه حفظ اسلام، رسيدن به ارزش هاي اسلامي و انقلابي و پاسداري از ميهن اسلامي استوارتر ساخته است.

کريميان افزود: اين بار نيز ملت ايران با وحدت و همدلي در انتخابات دور يازدهم رياست جمهوري حماسه آفرين خواهن بود و همانند انتخابات گذشته تمامي اقشار ملت در انتخابات شرکت و دشمنان را مايوس و توطئه آنها را خنثي مي کنند.

کارشناس امور بانوان اداره کل تبليغات اسلامي استان سمنان اضافه کرد: صحنه انتخابات نشان از اقتدار، غيرت و شجاعت ملت وفادار به نظام ايران و پشتيبان مقام ولايت است که انشاء الله با همدلي و وحدت، حضور يکپارچه و با پشتيباني از منويات مقام معظم رهبري انتخاباتي پرشور و عظيم داشته باشيم.

وي در پايان تاکيد کرد: حضور تمامي گروه ها و جناح هاي داخلي و وفادار به نظام براي ورود به کارزار انتخاباتي بدون شک حماسه ملي را در بخش سياسي رقم مي زنند.

بنا بر این گزارش: در این نشست که بیش از 70 نفر بانوان فرهیخته و طلاب علوم دینی استان سمنان حضور داشتند، پیرامون انتخابات پیش رو و حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای در راستای تحقق شعار "حماسه سیاسی" بحث و تبادل نظر شد.

