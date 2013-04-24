برای تشکیل سازمان تیم های ملی عضو کمیته شدم

مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تشکیل کمیته تیمهای ملی و نقشی که این کمیته در حمایت از تیم ملی داشته باشد ضمن بیان مطلب فوق گفت: عزیزی خادم، مسئول کمیته تیمهای ملی با من تماس گرفت و ضمن تشریح دلایل تشکیل کمیته تیم‌های ملی از من دعوت به همکاری کرد و گفت: " قرار است کمیته تیمهای ملی به سازمان تیمهای ملی ارتقا پیدا کند و برای این کار نیاز به گروهی داریم که ما را در سازمان دهی این کار تشکیلاتی یاری دهند"، که این موضوع باعث شد تا من عضویت در این کمیته را بپذیرم.



وی در همین خصوص افزود: در حال حاضر من مسئولیت خاصی در کمیته تیم های ملی ندارم و فقط ایده‌های خود را برای تشکیل سازمان تیمهای ملی در اختیار مسئولان مربوطه قرار می‌دهیم. من به اهداف کوتاه مدت این کمیته کاری ندارم چون در صحبت‌هایی که با من شد اهداف بلند مدتی را برای آن مد نظر دارند.



عضو پیشنهادی کمیته تیمهای ملی تاکید کرد: باید نوع، وظایف و اختیارات سازمان تیمهای ملی و نوع تصمیماتی که در آن گرفته می‌شود مشخص شود که این موضوع بستگی به اراده مسئولان در فدراسیون فوتبال دارد که چقدر اینم وضوع برایشان اهمیت دارد و پیگیرآن هستند.



وی تاکید کرد: اگر سازمان تیمهای ملی تشکیل شده و با اقتدار کار خود را آغاز کند مطمئن باشید این سازمان درارتقای جایگاه تیم‌های ملی بسیار تاثیر گذار خواهد بود.