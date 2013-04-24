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۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۲۴

زمین لرزه 4.7 ریشتری کاکی را لرزاند/ پنج زلزله در کاکی و دو زلزله در آبدان

زمین لرزه 4.7 ریشتری کاکی را لرزاند/ پنج زلزله در کاکی و دو زلزله در آبدان

زمین لرزه‌ای به زرگی 4.7 ریشتر صبح چهارشنبه کاکی در شهرستان دشتی را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، از بامداد روز چهارشنبه تاکنون هفت زمین لرزه استان بوشهر را لرزانده است که پنج زمین لرزه در منطقه کاکی استان بوشهر روی داده و دو زمین لرزه نیز آبدان از شهرستان دیر را لرزانده است.

ساعت یک و 10 دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 2.8 درجه در مقیاس ریشتر در عمق 20 کلیومتری زمین منطقه کاکی را در موقعیت 51.74 طول جغرفیایی و موقعیت 28.46 عرض جغرافیایی لرزاند.

ساعت سه و 9 دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.6 درجه در مقیاس ریشتر در عمق 16 کلیومتری زمین منطقه آبدان شهرستان دیر را در موقعیت 51.88 طول جغرفیایی و موقعیت 28.24 عرض جغرافیایی لرزاند.

ساعت سه و 17 دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 2.4درجه در مقیاس ریشتر در عمق هشت کلیومتری زمین منطقه کاکی را در موقعیت 51.78 طول جغرفیایی و موقعیت 28.32 عرض جغرافیایی لرزاند.

ساعت پنج و 11 دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی سه درجه در مقیاس ریشتر در عمق 18 کلیومتری زمین منطقه کاکی را در موقعیت 51.63 طول جغرفیایی و موقعیت 28.49 عرض جغرافیایی لرزاند.

ساعت پنج و 51 دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.2 درجه در مقیاس ریشتر در عمق 14 کلیومتری زمین منطقه کاکی را در موقعیت 51.51 طول جغرفیایی و موقعیت 28.46 عرض جغرافیایی لرزاند.

ساعت هفت و چهار دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی سه درجه در مقیاس ریشتر در عمق 18 کلیومتری زمین منطقه کاکی را در موقعیت 51.76 طول جغرفیایی و موقعیت 28.19 عرض جغرافیایی لرزاند.

ساعت 10 و 34 دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.7 درجه در مقیاس ریشتر در عمق 15 کلیومتری زمین منطقه کاکی را در موقعیت 51.57 طول جغرفیایی و موقعیت 28.42 عرض جغرافیایی لرزاند.

بر اساس آخرین اخبار این زلزله ها خسارتی دربرنداشته ضمن اینکه در کوه ها  گرد و خاک دیده شده است . اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 2039723

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