تعهد و تخصص افراد در انتخابات مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه که با حضور گسترده مردم در مسجدالنبی قزوین برگزار شد با بیان اینکه باید مردم و جامعه در انتخاب کاندیداها دقت کنند، اظهارداشت: مردم همیشه در صحنه ایران با حماسه اقتصادی و حضور در عرصه انتخابات و خلق حماسه سیاسی همانند گذشته همه نقشه‌های دشمن را نقش بر آب و به جهانیان ثابت خواهد کرد که حصر اقتصادی ایران توسط دشمنان این مرز و بوم هیچ تاثیری بر اراده مستحکم ملت و دولت نداشته و نخواهد داشت.



وی در ادامه ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن بیان کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) با ویژگی های برجسته اخلاقی بهترین الگوی عملی برای بانوان جهان است.



امام جمعه موقت قزوین افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) دارای ویژگی ها و خصوصیات ارزشمند اخلاقی و والایی است که اگر بتوانیم سیره حضرت را بخوبی برای مردم جهان ترسیم کنیم الگوی بسیار مناسب و عملی در زندگی بانوان جهان خواهد شد.



وی تصریح کرد: .زنان جامعه باید تربیت فرزند، همسرداری چگونگی حضور در جامعه را از حضرت فاطمه زهرا (س) بیاموزند.



حجت الاسلام عابدینی در ادامه به سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری اشاره کرد و گفت: مطهری یک معلم بی‌نظیر و معیار اندیشه صحیح اسلامی بود.



وی یادآورشد: استاد مرتضی مطهری علاوه بر اینکه معلم بودند محقق، پژوهشگر، مبلغ و در عمق جان انسانها قرار داشتند و در حال حاضر کتابهای این شهید بزرگوار و فیلسوف عالی مقام در کتابخانه های کشورهای جهان موجود است و دانشجویان از علم این شهید بزرگوار بهره می برند.



حجت الاسلام عابدینی گفت: خلوص و تواضع از ویژگی های بارز این شهید بزرگوار بود و خداوند نیز اکسیر معجزه آسای حکمت را درون وی نهادینه کرده بود.



امام جمعه موقت قزوین همچنین با اشاره به هفته کار و کارگر، کارکردن را شیوه پیامبران دانست و گفت: پیامبر ( ص) دست کارگر را می‌بوسید که این نشان از جایگاه کارگران در میان ائمه معصوم (ع) است.



وی بیان کرد: مسئولان و مدیران باید به حقوق کارگران توجه کنند و برای رفاه این قشر آسیب پذیر تمام تلاش خود را انجام دهند.



قبل از خطبه های نماز جمعه نیز حجت الاسلام اسدالله رضوانی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین در خصوص برنامه های هفته بسیج کارگری مطالبی بیان کرد.