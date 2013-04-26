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۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۱۸

دولت سوریه:

سلاح های شیمیایی از ترکیه وارد سوریه می شود

سلاح های شیمیایی از ترکیه وارد سوریه می شود

وزیر اطلاع رسانی سوریه اعلام کرد سلاح های شیمیایی که اخیرا توسط افراد مسلح در حومه حلب به کار گرفته شد از ترکیه وارد سوریه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه در گفتگو با خبرنگاران در مسکو اظهار داشت: سلاح شیمیایی استفاده شده در نزدیکی استان حلب به احتمال زیاد از ترکیه وارد سوریه شده است.

وی با بیان این مطلب افزود: موشک مورد نظر از محل تحت کنترل تروریست ها که فاصله چندانی با مرز ترکیه ندارد شلیک شده است که می توان احتمال داد این سلاح از ترکیه وارد خاک سوریه شده باشد.

وزیر اطلاع رسانی سوریه خاطرنشان کرد: دمشق با این موضوع که کارشناسان روسی درباره احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه تحقیق کنند موافق است. ما در صورت ضرورت تحقیق در اینباره، پیشنهاد می دهیم که کارشناسان روسی به این اقدام مبادرت بورزند.

وی در عین حال متذکر شد که دولت سوریه پیش از این خواستار تحقیقات درباره احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در شهرک "خان العسل" در حومه حلب شده بود.

گفتنی است دولت سوریه چند وقت پیش اعلام کرد که مخالفان مسلح در سوریه در منطقه خان العسل در استان حلب از سلاح شیمیایی استفاده کرده اند.

کد مطلب 2041193

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