برخورد قاطع با متخلفان تغییر کاربری اراضی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عظیمی در کارگاه آموزشی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی افزود: تأمین امنیت غذایی در شرایط کنونی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و برای دستیابی به امنیت غذایی، حفظ بستر تولید یکی از ارکان مهم است.



وی ادامه داد: در شرایطی که تحریم های سختی علیه کشورمان به اجرا در آمد، ما شاهد شکوفایی بخش کشاورزی بودیم.



عظیمی با اشاره به اینکه مازندران به تنهایی نقش عمده و مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و لازمه تأمین این امنیت، حفظ بستر تولید و اراضی کشاورزی است، حفظ کاربری اراضی را بسیار مهم و حیاتی برشمرد.



افزایش تولیدات گندم در کشور



مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در دومین جلسه فصلی مسئولان روابط عمومی های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها، ادارات کل وابسته و پیوسته مازندران و کارکنان روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار داشت: دو گروه در جامعه در کارآمدی نظام نقش بسیار موثری دارند.



حسینی افزود: روابط عمومی ها مسئول بیان کارآمدی نظام در بخش های مختلف بوده و گروه فنی و تخصصی وظیفه تامین کارآمدی نظام را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه روابط عمومی بخش کشاورزی وظیفه بیان، تبلیغ و اطلاع رسانی کارآمدی نظام در این بخش را عهده دار می‌باشد، به بیان نقش موثر و تعیین کننده امنیت غذایی در امنیت ملی کشور پرداخت و افزود: امنیت غذایی بالاترین جایگاه را در امنیت ملی کشور دارد.



تولید گوشت آماده طبخ بوقلمون در ساری



طهمورث قاسم نژاد مدیر جهاد کشاورزی ‏شهرستان ساری گفت: شهرستان ساری در سال 91 با دارا بودن یک واحد ‏پرورش بوقلمون صنعتی به ظرفیت سه هزار قطعه واقع در روستای ماچک پشت نسبت به تولید گوشت آماده به ‏طبخ بوقلمون به میزان 90 تن اقدام کرده است. این میزان تولید طی دو مرحله جوجه ریزی در سال 91 حاصل ‏شده که این فعالیت در راستای حمایت از تولید و به منظور تأمین گوشت مورد نیاز شهروندان انجام شده است.



وی گفت: 30 درصد تولید گوشت بوقلمون در شهرستان توزیع و مابقی به خارج از شهرستان و استان و ‏به کشور عراق صادر شده است.



گوشت بوقلمون بدون پوست، به طور طبیعی ‏چربی کمی دارد که معادل یک گرم چربی در هر 30 گرم گوشت است، لذا کسانی که دارای رژیم غذائی کم چربی ‏هستند، می توانند از آن استفاده کنند.



پیش بینی کشت برنج در اراضی شالیزاری نکا



حسن سلیمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا از پیش بینی کشت برنج در بیش از 9 هزار و 615 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان در سالجاری خبر داد.

وی ‏با اشاره به اینکه بیش از 5 هزار و 615 هکتار از اراضی فوق به کشت ارقام محلی و 4 هزار هکتار به ارقام پرمحصول اختصاص ‏دارد پیش بینی کرد سطح رتون این شهرستان در سالجاری بالغ بر هزار هکتار، مکانیزه 2500 هکتار، برداشت با ‏کمباین مخصوص 1500 هکتار و سطح انجام بیمه بالغ بر 3500 هکتار و مبارزه بیولوژیک بالغ بر 1200 هکتار باشد.



سلیمی با اشاره به اینکه در طرح بهزراعی برنج این شهرستان تاکنون بالغ بر 1300 هکتار از اراضی شالیزاری ‏قرارداد بیمه منعقد شد، افزود: بالغ بر 10300 کیلوگرم بذر اصلاح شد رقم شیرودی و فجر بین کشاورزان برنجکار ‏این شهرستان توزیع شد.



تولید بیش از شش تن گوشت کبک



طهمورث قاسم نژاد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از تولید بیش از شش تن گوشت کبک از یک واحد پرورش کبک صنعتی به ظرفیت ده هزار قطعه و متوسط وزن 600 گرم در روستای ورکی این شهرستان خبر داد و افزود: این میزان تولید طی یک مرحله جوجه ریزی 4 ماهه در سال گذشته حاصل شده است.



وی این فعالیت ها را در راستای حمایت های تولید و به منظور تامین گوشت مورد نیاز شهروندان عنوان داشت که 70 درصد آن در استان توزیع و مابقی به خارج از استان صادر شده است.



قاسم نژاد با اشاره به اینکه کبک از خانواده ماکیان با خصوصیات پرندگان وحشی شکاری است افزود: میزان پروتئین موجود در گوشت این پرنده در مقایسه با دیگر پرندگان 5 تا 10 برابر بیشتر بوده و اسید آمینه ضروری در آن به وفور یافت می شود، بدین جهت در اغلب نقاط دنیا پزشکان برای بیماری هایی نظیر ضعف اعصاب، ناراحتی های روانی و بی خوابی مصرف این گوشت را توصیه می کنند.