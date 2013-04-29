معبر ارتباطی باغ پرندگان تهران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن محبوبی افزود: در این عملیات عمرانی 1050 متر نهر، 1400 متر تک جدول ، 40 متر لوله گذاری و 67 دریچه نصب و طی مدت 2 ماه اجرا و به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه خیابان کوهستان در قبل از افتتاح این پروژه از امنیت چندانی برخوردار نبوده و بخشهایی از آن نیز به صورت خاکی بود افزود: به منظور رفاه حال گردشگران و ساکنان محدوده باغ پرندگان لویزان، ضمن تکمیل شبکه روشنایی خیابان کوهستان، نسبت به پیاده روسازی این خیابان به طول 570 متر مربع و احداث 156 کانیو اقدام شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 4 خاطر نشان کرد: مساحت اجرایی این خیابان 7400 متر مربع بوده و خیابان کوهستان را در محدوده بزرگراه شهید زین الدین به بزرگراه شهید بابایی متصل می کند و نقش بسزایی در رفع گره های ترافیکی خیابان هنگام خواهد داشت.