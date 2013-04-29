رقابت هاي 3 جانبه نيويورك در حفظ رشته كشتي در المپيك موثرخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد تاتاري ظهر دوشنبه كه پس از كسب مقام سوم رقابت هاي آزاد قهرماني آسيا در تهران در مشهد به سر مي برد، در جمع خبرنگاران اظهار كرد: بعد از چند روز استراحت، به اردوي آمادگي تيم ملي در تهران باز خواهم گشت تا براي شركت در مسابقات 3 جانبه روز جهانی كشتي كه 25 ارديبهشت ماه با حضور تيم هاي روسيه، ايران و آمريكا در شهر نيويورك برگزار مي شود آماده شوم.

كشتي گير ملي پوش خراسان رضوي افزود: با توجه به موضوع مطرح شده در خصوص حذف كشتي از رقابت هاي المپيك، برگزاری اين مسابقات با حضور 3 كشور صاحب نام كشتي جهان، در حمايت از اين ورزش بسيار موثر خواهد بود.

تاتاري در مورد كسب مدال برنزش در رقابت هاي قهرماني آسيا در هند اظهار كرد: متاسفانه به دليل اختلالی که در سيستم خوابم به وجود آمده بود در روز مسابقه در شرايط ايده آل قرار نداشتم.

وي افزود: احساس مي كردم بازی های آسانی پيش رو داشته باشم، شرايط داوري نيز براي كشتي گيران ايراني به گونه اي بود که باعث شد به نتيجه دلخواهم نرسم.

كشتي گير ملي پوش خراسان رضوي با بيان اينكه براي جبران نتيجه بدست آمده در هند به آمريكا مي روم، گفت: بعد از اين مسابقات مرحله نهايي انتخابي تيم ملي را در مرداد ماه پيش رو دارم كه بايد با عملکرد مطلوب براي رقابت هاي جهاني مجارستان آماده شوم.