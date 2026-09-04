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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

اجتماع شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب

اجتماع شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب

ارومیه - سلماسی‌ها در حمایت از رهبری و انقلاب و در تداوم اجتماعات شبانه در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6937428

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