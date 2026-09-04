https://mehrnews.com/x3cYqb ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹ کد مطلب 6937428 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹ اجتماع شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه - سلماسیها در حمایت از رهبری و انقلاب و در تداوم اجتماعات شبانه در خیابان تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6937428 کپی شد مطالب مرتبط وحدت و انسجام ملی بزرگترین مؤلفه قدرت ایران در برابر استکبارجهانی است تجمع مردم یاسوج در صد و هشتاد و هشتمین شب خونخواهی قائد شهید امت قرار شبانه رشتیها به ایستگاه ۱۸۸ رسید اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در آستانه اشرفیه برچسبها تجمع مردمی شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب
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