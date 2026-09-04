مقام نظامی یمن: در برابر حملات مزدوران عربستان سکوت نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، یک مقام نظامی یمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری سبا اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن در برابر حملات مزدوران عربستان دست روی دست نخواهند گذاشت.

این مقام نظامی که به نامش اشاره نشده، افزود: هدف قرار دادن خانه یک یمنی در شهرستان الجراحی [در استان الحدیده در غرب یمن] جنایت جدیدی است که به کارنامه جنایت‌های دشمن سعودی و مزدوران آن افزوده می‌شود.

وی تأکید کرد: هرگونه تجمع نیروهای وابسته به دشمن سعودی، اهدافی مشروع برای نیروهای مسلح یمن خواهد بود.

این مقام نظامی هشدار داد: نیروهای مسلح یمن برای به شکست کشاندن زمینه سازی برای آغاز جنگ زمینی با این تجمعات مقابله خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد که دشمن سعودی نخواهد توانست اراده ملت یمن را که خواستار رفع تمامی انواع ظلم و ستم از خود است، درهم بشکند.