https://mehrnews.com/x3cYpN ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳ کد مطلب 6937409 استانها کردستان استانها کردستان ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳ اقامه نماز استغاثه به درگاه امام زمان(عج) در بیجار بیجار- مردم دیار گروس نماز استغاثه به درگاه امام زمان (عج) را در اجتماعات شبانه اقامه کردند. دریافت 28 MB کد مطلب 6937409 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز استغاثه به درگاه امام زمان(عج) در بیجار ابراهیمی: انقلاب اسلامی مقدمهای برای بیداری جهانی در مسیر ظهور است پیام مردم بیجار در حمایت از انقلاب اسلامی مردم بیجار با اقامه نماز استغاثه برای عزت و آرامش کشور دعا کردند اقامه نماز استغاثه به درگاه امام زمان (عج) در بیجار شبِ استغاثه و استکبارستیزی در دیار گروس برچسبها بیجار نماز تجمع مردمی
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