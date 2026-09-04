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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳

اقامه نماز استغاثه به درگاه امام زمان(عج) در بیجار

اقامه نماز استغاثه به درگاه امام زمان(عج) در بیجار

بیجار- مردم دیار گروس نماز استغاثه به درگاه امام زمان (عج) را در اجتماعات شبانه اقامه کردند.

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کد مطلب 6937409

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