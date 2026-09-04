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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

حماسه اقتدار مردم ارومیه در خیابان به موج ۱۸۸ رسید

حماسه اقتدار مردم ارومیه در خیابان به موج ۱۸۸ رسید

ارومیه- مردم ولایی ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح و رهبری در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6937424

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