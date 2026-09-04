https://mehrnews.com/x3cYq6 ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸ کد مطلب 6937424 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸ حماسه اقتدار مردم ارومیه در خیابان به موج ۱۸۸ رسید ارومیه- مردم ولایی ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح و رهبری در خیابان تجمع کردند. دریافت 24 MB کد مطلب 6937424 کپی شد مطالب مرتبط قرار شبانه رشتیها به ایستگاه ۱۸۸ رسید وحدت و انسجام ملی بزرگترین مؤلفه قدرت ایران در برابر استکبارجهانی است اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در آستانه اشرفیه تجمع مردم یاسوج در صد و هشتاد و هشتمین شب خونخواهی قائد شهید امت برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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