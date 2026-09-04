علیرضا رضایی‌برون در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن از اداره‌کل راه‌آهن شمال شرق (۱)، در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مجموعه‌ای از عملیات ایمن‌سازی تردد ریلی در این منطقه خبر داد.

وی با اشاره به احداث باکس دوم زیرگذر خیرآباد در ورودی ایستگاه سمنان اظهار کرد: این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در شرایط خط گرم به سرانجام رسیده است.

نوسازی ریل‌های فرسوده در مسیر بکران تا شاهرود

مدیرکل راه‌آهن شمال شرق (۱) همچنین از اجرای خط تجاری ـ صنعتی شرکت‌های کلران و ناب‌دانه و نوسازی خطوط ریلی در این منطقه خبر داد.

رضایی‌برون افزود: عملیات تعویض ریل‌های فرسوده در این منطقه از فروردین‌ماه سال جاری با تخلیه ریل‌های طویل آغاز شده و براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، محدوده ایستگاه‌های بکران تا شاهرود را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: این عملیات تا تکمیل نهایی در موعد مقرر ادامه خواهد داشت و ارتقای ایمنی و افزایش سرعت مجاز قطارها از مهم‌ترین دستاوردهای نوسازی شبکه ریلی است.

تعویض قطعات سوزن‌ها بدون وقفه در تردد قطارها

مدیرکل راه‌آهن شمال شرق (۱) همچنین از تعویض تکه مرکزی سوزن‌ها و حذف تقلیل سرعت در این منطقه خبر داد و گفت: با وجود تردد بیش از ۶۰ رام قطار مسافری و ۱۰ رام قطار باری در طول شبانه‌روز، این عملیات در شرایط خط گرم و بدون ایجاد وقفه در تردد قطارها به سرانجام رسیده است.