تشکیل زنجیره انسانی در ساحل خلیج فارس/ رژه شناورها و پرواز بالگردها

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه‌های روز ملی خلیج فارس با حضور رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه و مردم و مسئولان استان بوشهر در نقاط مختلف استان بوشهر آغاز شد.

صبح امروز برنامه‌های مختلفی چون اهتزاز بلندترین ایران، تشکیل زنجیره انسای در سواحل خلیج فارس، افتتاح موزه تجارت دریایی در بوشهر، برپایی نمایشگاه عکس گنچینه خلیج فارس در حوزه هنری بوشهر و اجرای برنامه‌های ورزشی در ساحل بوشهر اجرا شد.

موزه تجارت دریایی و دبیرخانه ستاد دائمی بزرگداشت روز ملی خلیج فارس در آیینی با حضور سخنگوی وزارت امورخارجه و مسئولان استانی افتتاح شد.

اسناد دریایی خلیج فارس و بخشی از دست یافته‌های باستان شناسی زیر آب شامل خمره‌های سفالی مربوط به حمل مایعات اسناد حاکمیت خلیج فارس، اسناد صادرات و واردات شرکت‌های تجاری که در بندر بوشهر فعالیت می‌کردند در این موزه ارائه شده است.

همچنین در آیینی با حضور مسئولان، بلندترین پرچم جمهوری اسلامی ایران به ارتفاع 50 متر و با مساحت 325 متر در کنار ساحل بوشهر برافراشته شده است.

پرواز بالگردها بر سواحل خلیج فارس/ تشکیل زنجیره انسانی

برنامه‌های مختلفی با حضور رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه و مردم و مسئولان استان بوشهر در سواحل بوشهر برگزار شد که رژه شناورها بخشی از این برنامه‌ها بود و شناورهای سنتی، نظامی، انتظامی و بسیجیان در آب‌های خلیج فارس رژه رفته و روز ملی خلیج فارس را گرامی داشتند.

شناورهای مذکور با ترتیب خاصی در ساحل بندر بوشهر تردد کرده و در این برنامه شناورهای نظامی و انتظامی هم حضور داشتند.

همچنین تشکیل زنجیره انسانی برنامه دیگر در سواحل بوشهر بود که بیش از 500 دانش‌آموز همزمان با روز ملی خلیج فارس در کنار آب‌های خلیج فارس در بوشهر با شعار روز ملی خلیج فارس گرامی باد زنجیره انسانی تشکیل دادند.

در مسیر دو کیلومتری 500 دانش‌آموز دست در دست هم با تشکیل زنجیره انسانی، آمادگی خود را برای دفاع از خلیج فارس اعلام کردند.

در ادامه این برنامه‌ها نیز بالگردهای منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با پرواز بر فراز خلج فارس، این منطقه را گلباران کردند.

برپایی نمایشگاه عکس گنجینه خلیج فارس

نمایشگاه عکس گنجینه خلیج فارس در حوزه هنری بوشهر نیز از دیگر برنامه‌های امروز بود که در گالری سوره حوزه هنری بوشهر افتتاح شد و این نمایشگاه تا روز 13 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

این نمایشگاه آثاری از هنرمند عکاس بوشهری رزاق عبیدی است که تحت عنوان "گنجینه خلیج فارس" و مصادف با روز ملی خلیج فارس برگزار شده است.

آثار این نمایشگاه در اندازه‌های مختلف بوده و بافت قدیم و تاریخی بوشهر را در ساعات مختلف روز و شب به تصویر کشیده است.

لازم به ذکر است که تمام آثار فوق به نفع زلزله‌زدگان اخیر شهرستان دشتی بوشهر به فروش می‌رسد.

برنامه‌های ورزشکاران بوشهری در سواحل خلیج فارس

حجت محمدي گوينده و گزارشگر صدا وسيماي مركز بوشهر در روز ملي خليج فارس 10 ارديبهشت ركورد ورزشي ديگري را ازخود برجاي گذاشت و اینبار به همراه یک اسکیت‌سوار، قایقران، طناب‌زن و دو بسکتبالیست بوشهری حاشیه خلیج فارس را در شهر بوشهر به مسافت 10 کیلومتر دوید.

این حرکت ورزشی با همکاری موسسه فرهنگي ورزشي شهرداري بندر بوشهر و اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر به مناسبت روز ملی خلیج فارس از پارک شغاب تا پارک شورا در كنار آبهاي نيلگون خلج فارس صورت گرفت.

در این برنامه ورزشی آقايان دشمن زياري با طناب زدن و مجيد غريبي هم با قايق بر روي آب‌هاي خلیج فارس و سالار باغبان‌نژاد با اسکیت و دو بسکتبالیست عضو هیات بسکتبال استان حجت محمدی را همراهي کردند و در پایان استاندار بوشهر، شهردار بوشهر، مسئول فرهنگی ورزشی شهرداری بندر بوشهر، معاون فرهنگی ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان و جمعی از مردم شهر بوشهر از آنان با اهدا گل و هدایایی استقبال کردند.

امشب نیز همایش روز ملی خلیج فارس در پارک شورا واقع در ساحل بوشهر با حضور مدیران و مسئولان و مردم برگزار خواهد شد.