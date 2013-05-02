فرمانده پلیس راه خوزستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این اتوبوس تنها 11 سرنشین داشت و برخلاف برخی خبرها حامل 40 نفر نبوده است.

سرهنگ رحیم قدرتی افزود: هشت نفر از سرنشینان این اتوبوس که از اهواز عازم اصفهان بود در دفتر ترمینال ثبت شده اند ولی سه نفر از سرنشینان ظاهرا در مکانی غیر از ترمینال سوار اتوبوس شده اند و اسمی از آنها برای شناسایی موجود نیست.

وی ادامه داد: به علت آتش گرفتن اتوبوس هنگام تصادف بنا به دلایلی که هنوز مشخص نیست و در دست بررسی است؛ امکان شناسایی مجروحان حادثه دیده به سختی صورت می گیرد ولی اگر نام این افراد در مکانی ثبت شده بود می شد به راحتی آنها را شناسایی کرد.

فرمانده پلیس راه خوزستان در تشریح این تصادف اظهار کرد: در این سانحه رانندگی که ظهر امروز حوالی ساعت 11 در محور اهواز به هفتکل در استان خوزستان صورت گرفت، بر اثر برخورد یک اتوبوس و یک دستگاه کامیون،14 نفر کشته شدند.

سرهنگ قدرتی افزود: در این حادثه همچنین چهار نفر از سرنشینان مجروح شدند که برای مداوای بیشتر به مراکز درمانی اعزام شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مسافربری که اتوبوس حادثه دیده متعلق به آنها است اسامی مسافران را آقایان فتحی، بازیار، ستایشی، جعفری و خانم ها عددی و منجزی معرفی کرد. همچنین اسامی رانندگان این اتوبوس رسول حسینی دهکردی و مسعود رحیمی بود ولی هنوز معلوم نیست این افراد جزو مجروحان هستند یا خیر.

