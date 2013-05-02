به گزارش خبرنگار مهر،حسن مصیبی عصر روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: رعایت این مساله از سوی تمام اصناف و کسبه ضروری بوده و با واحدهای صنفی متخلف در این مورد برخورد می شود.



وی با اشاره به این که سودجویان در بازار به دنبال افزایش قیمت برخی از کالاها و ایجاد تنش در بازار هستند، گفت: بازرسی های ویژه ای متشکل ازگروه های فعال این اداره به منظور جلوگیری از این اقدام تشکیل شده است.



دبیر ستاد تنظیم بازار مراغه یادآوری کرد: برخی از سودجویان مبادرت به عرضه نکردن و افزایش قیمت روغن و شکر کرده اند که در این راستا بازرسی های مستمر از انبارهای شکر و روغن در حال انجام است.



مصیبی در خصوص قیمت این دو کالا افزود: ملاک عمل در مورد روغن قیمت روی کالا بوده و قیمت روزانه شکر نیز از سوی گروه های بازرسی در محل عرضه کنترل می شود.



وی خاطرنشان کرد: همچنین مصرف کنندگان می توانند هنگام خرید کالاهای بسته بندی شده قیمت مخدوش شده کالا را به شماره تلفن 124 گزارش دهند.

وي در ادامه گفت، طی سال گذشته پنج میلیارد و 534 میلیون ریال پرونده تخلف صنفي و 16 هزار و 504 مورد بازرسی در طرح های ویژه کنترل بازار از اصناف این شهرستان صورت گرفته که یک هزارو313 تخلف کشف و 1159 فقره

پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شد.



سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه با تاكيد بر نظارت و کنترل مستمر و دقيق قیمت کالاهای اساسی ابراز داشت : افزايش قيمت برخي كالاها خارج از محدوده اختيارات اداري و شهرستاني بوده و اين اداره صرفا در قالب پيشگيري از تخلفات صنفي انجام وظيفه مي نمايد .



مصیبی گفت : طرح تشدید نظارت بر عرضه کالا و خدمات مراغه با به کارگیری تمام امکانات نظارتی و بازرسی این اداره و با هماهنگی تعزیرات حکومتی،مجمع امور صنفی، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های عضو ستاد تنظیم بازار

این شهرستان اجرا می شود.