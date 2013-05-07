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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۵۳

ابن قاسم خبر داد:

تلاش ویژه فولاد برای آماده سازی ورزشگاه جدید

تلاش ویژه فولاد برای آماده سازی ورزشگاه جدید

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان می‌گوید در صورتی که این تیم بتواند سهیمه لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند، تلاش برای آماده سازی ورزشگاه جدید این باشگاه سه برابر خواهد شد.

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکست تیم فولاد برابر استقلال، اظهار داشت: استقلال تیم بزرگی است ولی آنها در زمین خودشان حبس بودند. متاسفانه در این بازی شانس یار ما نبود و چند فرصت خوب گلزنی را از دست دادیم.

وی تاکید کرد: چشم امید ما به بازی با نفت تهران است. امیدوارم همانطور که استقلال در اهواز جشن قهرمانی گرفت، ما هم در تهران جشن آسیایی شدن بگیریم.

سرپرست فولاد خاطرنشان کرد: در صورتی که سهمیه آسیایی کسب کنیم، نیروهایی که در حال ساخت ورزشگاه جدیدمان هستند سه شیفت کار می‌کنند تا این ورزشگاه نوساز را به مسابقات آسیایی برسانند.

کد مطلب 2048673

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