تلاش ویژه فولاد برای آماده سازی ورزشگاه جدید

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکست تیم فولاد برابر استقلال، اظهار داشت: استقلال تیم بزرگی است ولی آنها در زمین خودشان حبس بودند. متاسفانه در این بازی شانس یار ما نبود و چند فرصت خوب گلزنی را از دست دادیم.

وی تاکید کرد: چشم امید ما به بازی با نفت تهران است. امیدوارم همانطور که استقلال در اهواز جشن قهرمانی گرفت، ما هم در تهران جشن آسیایی شدن بگیریم.

سرپرست فولاد خاطرنشان کرد: در صورتی که سهمیه آسیایی کسب کنیم، نیروهایی که در حال ساخت ورزشگاه جدیدمان هستند سه شیفت کار می‌کنند تا این ورزشگاه نوساز را به مسابقات آسیایی برسانند.