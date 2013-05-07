رای اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار به عدم تغییر نرخ سود بانکی/ وزیر اقتصاد در کجا سرمایه گذاری می کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در جمع خبرنگاران درباره تغییر سود بانکی در سال 92، گفت: بسته سیاستهای پولی و مالی سال 91 مختص همان سال نیست و ملاک عمل در سال جاری نیز است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تا زمانی که نیازی به تغییر اعداد و آمارهای بسته سال 91 نباشد، تغییری در نرخها صورت نخواهد گرفت، البته شورای پول و اعتبار در این خصوص تصمیم گیری می کند.

وی خاطر نشان کرد: عموم اعضای شورای پول و اعتبار اخیرا به این جمع بندی رسیده اند که نیازی به تغییر نرخ سود بانکی در سال 92 نیست.

وزیر اقتصاد در کجا سرمایه گذاری می کند؟

حسینی در پاسخ به این سئوال که اگر 50 میلیون تومان پول نقد داشتید، در کدامیک از بازارهای بورس، سکه یا ارز سرمایه گذاری می کردید؟ گفت: با مشورت با کارگزاری‌ها در بازار سرمایه سرمایه گذاری می کردم.

وی ادامه داد: در حال حاضر 50 میلیون تومان پول نقد دارم اما بنا به دلایلی در بازار سرمایه سرمایه گذاری نمی کنم، حتی اطلاعات مربوط به بازار سرمایه و اینکه چه سهام‌های خوبی قرار است عرضه شود نیز دارم اما برای اینکه از این اطلاعات نهانی استفاده نکنم، در این بازار سرمایه گذاری نمی کنم.

سیاستهای ارزی تغییر نمی کند

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه به هیچ وجه قصد تغییر سیاستهای ارزی را در سال جاری نداریم، گفت: فعلا روال گذشته در بازار ارز دنبال می شود اما چنانچه براساس قانون بودجه 92 تغییرات جدیدی قرار باشد، اتفاق بیفتد اقدام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد پیشنهادش به کمیسیون تلفیق مجلس در مورد نحوه تصویب لایحه بودجه 92 گفت: کمیسیون تلفیق کاهشی بر درآمدهای هدفمندی یارانه ها انجام داده اس، بر این اساس منابع و ورودی سازمان هدفمندی کاهش می یابد، بنابراین اجرای برنامه ها در این بخش ها با ارقام مورد نظر کمیسیون تلفیق امکان پذیر نیست.

حسینی به نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد کرد که آن چیزی را در لایحه بودجه 92 آمده به تصویب برسانند که در عمل امکانپذیر باشد.