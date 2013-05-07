به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی صبح امروز سه‌شنبه 17 اردیبهشت و در ساعات آغازین فعالیت امروز بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور در مصلی طی یک بازدید دو ساعته از بخش های مختلف این نمایشگاه دیدن کرد.

آیت‌الله آملی لاریجانی در بخش داخلی نمایشگاه در شبستان از غرفه‌های انتشارات آستان قدس رضوی، انتشارات انقلاب اسلامی (وابسته به دفتر نشر آثار رهبر معظم انقلاب)، بنیاد حکمت اسلامی (صدرا)، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه اسلامی و موسسه انتشاراتی فلسفه بازدید کرد.

رئیس قوه قضائیه در بخش بین الملل نیز از غرفه های مختلف ناشران کتب لاتین و عربی بازدید کرد که این موسسات انتشاراتی عبارتند از دارالاحیای تراث العربی، آوند دانش، منشورات الحلبی الحقوقیه، مرکز فقه ائمه اطهار (ع)، مکتبه زین الحقوقیه و الادبیه دار اقراء، دارالافاق العربیه (مصر)، موسسه الصادق، دار ناصیف التراث العربی، امجاد لبنان (مرکز نشر و ترجمه مولفات آیت الله سید جعفر مرتضی عاملی).

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در بخش داخلی عموما به بازدید از غرفه‌ها پرداخت اما در بخش خارجی نمایشگاه کتاب تهران تعداد عناوین قابل توجهی از کتاب‌های عربی را خریداری کرد که این آثار به شرح زیر است:

البسیط فی تفسیر القرآن، شرح الاصول خمسه، الکامل فی تاریخ عرب، تفسیر مقتنیات الکشاف، موسوعه 22 جلدی الشریف المرتضی، جامع الدروس العربیه، النظریه العامه للاترام در سه جلد، نظریه العقد، مبادی القانون، المفاهیم القانونیه لحقوق الانسان، المدخل لدراسه القانون، الموسوعه القانونیه المتخصصه در سه جلد، فلسفه القانون و حقوق الانسان، الحقیقه و منهج، اصول الفقه الاسلامی، اخلاق المسلم، قضایا الفقه والفکر المعاصر، الفضائل الموضوعه (عرض و نقد)، عیون الحکمه، کلاسیکیات (نوشته محمد حسنین هیکل)، علی الخفیف، الادله القواعد التوجیه، شرح العالمی اصول الدین، غایه المرام، اللومع، شرح المنار و حواشیه من علم الاصول

رئیس قوه قضائیه برای تمامی کتاب‌های مذکور فاکتور خرید پر می کرد و در پاسخ به اصرار متصدیان غرفه های بیان داشت: من آمده ام از نمایشگاه کتاب هایی را که نیاز دارم تهیه کنم و برای تهیه کتاب هم باید پول داد. اساسا یکی از احترام هایی که انسان برای کتاب می گذارد پرداخت وجه در قبال تهیه آن است.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی حوالی ساعت 11:45 به بازدید خود از بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران پایان داد.

رئیس قوه قضائیه را در این بازدید سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اسماعیلی رئیس نمایشگاه و مسئولان هر یک از بخش های داخلی و خارجی همراهی می کردند.