18 مصدوم آخرین آمار زلزله هرمزگان/ حضور 90 امدادگر در مناطق زلزله زده

جسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع زلزله 6.2 ریشتری صبح امروز در بشاگرد،جاسک و میناب استان هرمزگان 18 تیم امدادی شامل 90 امدادگر به همراه 3 فروند بالگرد به مناطق زلزله زده اعزام شدند. کار امدادرسانی در دقایق اولیه پس از ارزیابی آغاز شد اما به علت صعب العبور بودن و دسترسی سخت به برخی روستاها از بالگرد برای ارزیابی و امدادرسانی اولیه استفاده کردیم.

وی ادامه داد: تاکنون 18 نفر در زمین لرزه مجروح شده اند که 16 نفر آنها سرپایی مداوا و 2 نفر به بیمارستان منتقل شدند.

به گفته درخشان، بالگردهای هلال احمر در حال تلاش برای رسیدن به مناطق دور افتاده هستند اما با توجه به پراکندگی جمعیت خوشبختانه این زمین لرزه تلفات جانی نداشت. البته راهای دسترسی به چند روستا به علت ریزش کوه مسدود شده است.