بشاگرد همچنان می لرزد/20 زمین لرزه طی هفت ساعت اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، پس لرزه ای به قدرت 5.1 ریشتر در عمق 23 کیلومتری عمق زمین مردم شهرها و روستاهای شهرستان بشاگرد در شرق هرمزگان را وحشت زده کرد. این پس لرزه پس آن رخ داد که بامداد شنبه زمین لرزه ای به بزرگی 6.2 دهم ریشتر موجب تخریب خانه های روستایی و قطع شبکه های آب، برق و تلفن این شهرستان شد. همچنین از ساعت 10 صبح شنبه تا کنون شش پس لرزه به قدرت 4.4، 4، 4.2، 4.2، 4 و 5.1 این شهرستان را لرزاند.

کوهستانی بودن شهرستان بشاگرد موجب ریزش کوه در برخی از راههای مواصلاتی روستایی شد و کار امداد رسانی به روستاها را با مشکل مواجه کرد. سه بالگرد از استانهای همجوار کرمان و سیستان و بلوچستان جهت کمک رسانی به روستاهای صعب العبور وارد شهرستان بشاگرد شدند.

پنج تیم امدادی واکنش سریع از شهرستانهای کنارک ، دلگان ، نیکشهر و چابهار به همراه چهار دستگاه خودروی آمبولانس و هفت دستگاه خودروی کمکدار و یک تیم آنست( سگهای زنده یاب) و یک تیم امداد هوایی به وسیله یک فروند چرخبال عازم مناطق زلزله زده در شهرستان جاسک و بشاگرد در استان هرمزگان شد.

همچنین تعداد 990 دستگاه چادر، 500 تخته موکت، 800 تخته پتو، پنج هزار و 250 بطری آب معدنی، چهار هزار قرص نان، چهار دستگاه آمبولانس و شش وانت کمک‌دار نیز به منظور کمک به مردم آسیب دیده شهرستان بشاگرد و روستاهای اطراف ارسال شد.

حسین رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد تلفات زمین لرزه بامداد امروز را 17 مجروح و یک کشته عنوان کرد.

بر اساس گزارشهای موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران تا کنون شهرستان بشاگرد در شرق هرمزگان 20 بار لرزیده است. که بزرگترین این زمین لرزه ها بامداد شنبه ساعت 6 و 38 دقیقه و 9 ثانیه با بزرگی 6.2 ریشتر بشخهایی از شرق استان هرمزگان را لرزاند.

زمین لرزه های بشاگرد از بامداد امروز تا کنون:

