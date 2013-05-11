۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۰۵

برپایی دو اردوگاه در مناطق زلزله زده هرمزگان/ توزیع اقلام زیستی میان 400 خانوار

قائم مقام سازمان امدادو نجات هلال احمر از آغاز عملیات اسکان با برپایی دو اردوگاه در بشاگرد خبر داد.

احمدرضا شجیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با امدادرسانی به زلزله زدگان شهرستان های جاسک و بشاگرد کار اسکان اضطراری و تغذیه زلزله زدگان نیز آغاز شد. امدادگران در مرحله اول اقدام به راه اندازی دو اردوگاه اسکان اضطراری 150 نفره در شهر گوران و روستای ایرر بشاگرد کردند. همچنین 400 چادر و اقلام زیستی میان زلزله زدگان این منطقه توزیع شد.

وی ادامه داد: کار ارزیابی و نجات در روستاهای مناطق صعب العبور آغاز شده است و امدادگران در این مناطق حاضر شدند.

 

به گفته قائم مقام سازمان امدادو نجات هلال احمر تاکنون 11 پس لرزه در منطقه رخ داده است که بزرگترین ان با 5.6 ریشتر ساعت 7.39 دقیقه رخ داد.

