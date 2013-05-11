در گفتگو با مهر عنوان شد: یک کشته و 17 مجروح درپی زلزله بشاگرد/ قطعی برق و آب روستاها

مدیرکل مدیریت بحران استان هرمزگان از قطعی شبکه آب و برق در روستاهای شهرستان بشاگرد در پی وقوع زلزله صبح امروزر خبر داد و همچنین مرگ یک تن و مجروحیت 17 نفر دیگر خبر داد.