یک کشته و 17 مجروح درپی زلزله بشاگرد/ قطعی برق و آب روستاها

حسین رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان داشت: زمین لرزه صبح امروز در شهرستان بشاگرد موجب ایجاد خرابی در شبکه های آبرسانی و برق شد و آب و برق بسیاری از روستاها قطع است.
وی عنوان کرد: اکیپ های شرکت آب منطقه ای و شرکت توزیع برق در شهرستان بشاگرد در تلاش برای رفع خرابی ها هستند. همچنین برخی از راههای روستایی در بشاگرد مسدد است.
مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان در مورد آخرین آمار مجروحان حادثه افزود: تا کنون یک نفر کشته و 17 نفر مجروح گزارش شده است.
زمین لرزه ای به بزرگی 6.2 ریشتر بامداد شنبه بخشهایی از شرق استان هرمزگان را لرزاند.
