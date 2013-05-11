۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۴۴

در پی زلزله 6.2 ریشتری هرمزگان؛

اعزام 3 بالگرد هلال احمر به مناطق صعب العبور/ آخرین آمار مصدومان

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: بالگردهای هلال احمر تا یک ساعت آینده به مناطق صعب العبور می رسند.

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع زلزله 6.2 ریشتری صبح امروز در هرمزگان تاکنون 11 نفر مجروح شده اند که توسط امدادگران به مراکز درمانی منتقل شدند. بلافاصله پس از وقوع زمین لرزه در منطقه سردشت بشاگرد 5 تیم ارزیاب و امدادی استان هرمزگان به همراه پنج تیم کمکی از چابهار و استان کرمان به مناطق زلزله زده بشاگرد،میناب و جاسک اعزام شدند.

وی ادامه داد: به دلیل صعب العبور بودن برخی روستاها در مناطق زلزله زده 3 فروند بالگرد به همراه تیم امداد و نجات هوایی به منطقه اعزام شدند که تا یک ساعت دیگر به این مناطق رسیده و علاوه بر کار ارزیابی امدادرسانی احتمالی را نیز انجام می دهند.

رئیس سازمان امدادو نجات هلال احمر با اشاره به روستاهای حادثه دیده، افزود: 5 روستا در این حادثه دچار تخریب جدی شده اند و راه ارتباطی با سه روستا نیز به علت ریزش کوه قطع شده است.

به گفته مظفر، به علت پراکندی جمعیت در مناطق زلزله زده و کپرنشینی در برخی از مناطق، آمار مجروحان بسیار کم است.

