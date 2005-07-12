راه اندازي تلويزيون كابلي در كشور ممكن نيست

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهربه نقل ازستاد اطلاع رساني پژوهشگاه فرهنگ ، هنر وارتباطات ، مجري طرح " چشم اندازتحولات راديو وتلويزيون درايران " با بيان اين مطلب گفت : مردم ايران هنوزبا تكنولوژي روزمانوس واخت نشده اند وسهم قابل ملاحظه اي را به مصرف محصولات فرهنگي درسبد خانوادگي خود اختصاص نمي دهند .

به گفته سيد جمال الدين اكبرزاده ، راه اندازي تلويزيون كابلي درتهران حداقل به 300 تا 400ميليارد تومان سرمايه گذاري ونيروي متخصص وكارآمد نيازدارد .

اكبرزاده ، كيفيت وشفافيت تصوروامكانات برترصدا ، افزايش تعداد كانال هاي تلويزيوني ، سهولت وسرعت بيشتردرساخت ، توزيع وامكان تركيب تلويزيون با رسانه هاي ديجيتال ديگرمانند اينترنت را ازجمله مزاياي تلويزيون ديجيتال برشمرد .

وي استفاده ازتلفن دربرنامه هاي تلويزيوني درسال 1959 ، تله تكس درسال 1974 را ازجمله تلاش هاي اوليه براي ايجاد تلويزيون تعاملي دانست وسال 1990 را به دليل شروع فرايند توليد ديجيتال نقطه عطف دراين زمينه ذكركرد.

مجري طرح "چشم اندازتحولات راديو وتلويزيون درايران " تلويزيون تعاملي را متفاوت ازتلويزيون دورازتخيل دانست وبرنامه ها وخدمات آن را شامل سرويس 24در7 ، مسابقات تلويزيوني ،بازي ازطريق اينترنت ، آگهي هاي بازرگاني تعاملي ، سفارش وخريد ، ويدئوي درخواستي ، راهنماي الكترونيك برنامه ، دسترسي به اينترنت وراي گيري دانست .

وي درخصوص تفاوت تلويزيون سنتي وتعاملي گفت:درتلويزيون تعاملي بيننده فعال وبرنامه ها نيزازجذابيت بيشتري برخوردارند ودسترسي به كانال هاي متعدد نيزامكان پذيراست.

اكبرزاده افزود: درتلويزيون هاي سنتي مدل سود با استفاده ازآگهي هاي بازرگاني است درحالي كه درتلويزيون تعاملي مي توان تجارت دوطرفه انجام داد .

وي درخصوص تفاوت هاي ميان اينترنت وتلويزيون تعاملي نيزگفت : درتلويزيون تعاملي فاصله كاربرزيادتركيفيت تصويرنيزپايين ترمي باشد ، استفاده ازصفحه كليد دركامپيوترموجب مي شود تا فرد به شكل رسمي ونشسته ازاينترنت استفاده كند ازسوي ديگرتلويزيون به مانند اينترنت نيازمند ارتقاء سيستم درفاصله زماني كوتاه نيست .

تمايل به جهاني شدن بيشتردراينترنت دسترسي آسان همه اقشارحمايت هاي ويژه واختصاص يارانه واستفاده هاي سياسي ، آموزشي وفرهنگي اينترنت ازديگرتفاوت هاي ميان اينترنت وتلويزيون به شمارمي رود .