انتشار قریب الوقوع تصاویر تلویزیونی از طالبانی/بازگشت به عراق در سلامتی کامل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "حسن جهاد امین" نماینده ائتلاف کردستان عراق در یک گفتگوی خبری اظهار داشت: جلال طالبانی در صحت و سلامت بسر می برد و همه در روزهای آتی وی را بر صفحه تلویزیون مشاهده خواهند کرد.

این نماینده افزود: عکس های اخیری که از جلال طالبانی منتشر شد واقعی است و ایشان در صحت و سلامت به زودی به عراق بازخواهد گشت. طی روزهای آتی همچنین تصاویر تلویزیونی از وی در بیمارستان در آلمان پخش خواهد شد.

اظهارات این نماینده عراقی پس از آن مطرح می شود که برخی رسانه ها تصاویری را از جلال طالبانی در میان اعضای تیم پزشکی خود منتشر کردند اما برخی درباره صحت این تصاویر ابراز تردید و اعلام کردند این تصاویر قدیمی است و حال جلال طالبانی خوب نیست.