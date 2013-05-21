به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در چارچوب سفر محمود احمدی نژاد به کرمان دقایقی قبل پروژه های حوزه راه در بخشهای باند دوم بزرگراهها، راههای روستایی و راههای اصلی مورد بهره برداری قرار گرفت و زیر بار ترافیکی رفت.

از جمله مهمترین این طرحها افتتاح 290 کیلومتر از بزرگراه بدرعباس – سیرجان به انار بود.

مسير بندر عباس - سيرجان - انار به طول 540 كيلومتر بخشي از محور سراسري بندر عباس – سيرجان – يزد – تهران است كه به عنوان مهمترين قسمت كريدور جنوب – شمال ، علاوه بر جابجايي مسافر،‌ شريان اصلي حمل و نقل كالا به داخل كشور و ترانزيت به منطقه آسياي ميانه مي باشد.

هزينه احداث اين بخش از بزرگراه بندر عباس- تهران كه در استان كرمان به بهره برداري رسيده، يك هزار و 920 ميليارد تومان است، كاهش زمان سفر در اين مسير به مدت يك ساعت و نيم شده و باعث كاهش مصرف سوخت به ميزان 110 هزار ليتر در روز از مزاياي احداث اين بزرگراه مي‌باشد.

