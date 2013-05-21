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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۳۱

ماه آینده انجام می شود؛

دیدار سران چین و آمریکا در کالیفرنیا

دیدار سران چین و آمریکا در کالیفرنیا

روسای جمهور چین و آمریکا ماه آینده در کالیفرنیا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "بی بی سی"، "ژی جین پینگ" رئیس جمهور چین ماه آینده با باراک اوباما همتای آمریکایی خود در واشنگتن دیدار خواهد کرد.

این اولین دیدار روسای جمهور دو کشور از زمان انتخاب جین پینگ به عنوان رئیس جمهور کشور چین از ماه مارس است.

بر اساس این گزارش، به نظر می رسد که مسائل مربوط به کره شمالی، حملات سایبری، تنش های موجود در دریای چین و همچنین بحران سوریه محور های اصلی مذاکره طرفین در این دیدار باشد.

به گفته مسئولان کاخ سفید، طیف گسترده ای از مسائل دو جانبه، منطقه ای و جهانی در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .

بر  اساس این گزارش، روسای جمهور چین و آمریکا در تاریخ 7 و 8 ماه ژوئن با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

کد مطلب 2060100

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