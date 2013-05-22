امکان برنامه ریزی برای صاحبان صنایع وجود ندارد/ قطع وابستگي به نفت يعني فشار به صنايع

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن راسخی نژاد در نشست هم انديشي صاحبان صنايع استان يزد اظهار داشت: صنعتگر احتیاج دارد بتواند برای کار خود برنامه ریزی بلند مدت داشته باشد در حالی که شرایط فعلی امکان برنامه ریزی کوتاه مدت را هم گرفته است.

وی ادامه داد: بخشنامه های خلق الساعه و مکرری که ابلاغ می شود، باعث شده تا نتوان مزیت های نسبی حوزه صنعت را در برنامه ریزی ها دنبال کرد.

این فعال اقتصادی افزود: دولت در سازمان صنعت، معدن و تجارت مزیت های نسبی را برای صنایع اعلام کرد و برخی به دنبال این مزیت ها رفتند اما نتیجه ای در بر نداشت و به آنچه می خواستند، نرسیدند و این به دلیل عدم برنامه ریزی از سوی واحدها به دلیل مشکلات موجود بود.

كم شدن وابستگي به نفت يعني رشد درآمدهاي مالياتي و در نهايت فشار به صنايع

راسخی نژاد با بیان اینکه بارها اعلام شده باید وابستگی کشور به نفت را کم کرد، گفت: کم شدن وابستگی به نفت، یعنی رشد درآمدهای مالیاتی که در این زمینه تنها به سراغ صنایع می آیند و صنعت را منبع درآمد مالیاتی می دانند.

وی اضافه کرد: منابع مالیاتی تنها صاحبان صنایع نیستند و باید سراغ بخش های دیگر برای افزایش مالیات رفت چراکه تنها 40 درصد از منابع مالیات را صنایع تشکیل می دهند.

استفاده از متخصصان و نیروهای بومی

مدیرعامل یکی از شرکت های تولید صنعتی استان یزد نيز در اين نشست با اشاره به افزایش بهره وری در واحدهای صنعتی گفت: شناخت شاخص های بهره وری از راهکارهای خلق حماسه اقتصادی است که باید با تغییر و تحولاتی به این مهم دست یافت.

احمد پورمند تغییر کاربری در ماشین آلات را از راهکارهای افزایش بهره وری دانست و اظهار داشت: در بسیاری از واحدها گروه های فنی و متخصص فعال هستند اما به نظر می رسد آنگونه که باید از این گروه های فنی استفاده نمی شود این درحالی است که می توان از این نیروها برای افزایش بهره وری واحدهای دیگر هم استفاده کرد.

وی اضافه کرد: چنانچه بشود طی یک ماه در برخی از واحدها شاخص های بهره وری را تغییر داد، گامی موثر در راستای خلق حماسه اقتصادی برداشته شده است.

پورمند با اشاره به نقش حساس خانه صنعت و معدن در این زمینه افزود: خانه صنعت این توانایی را دارد تا شاخص های بهره وری را به عنوان راهکاری موثر با کمک تیم های متخصص به سایر واحدهای تولیدی صنعتی نیز ارائه کند.

بازنگری در قوانین و بخشنامه های بانکی

مدیرعامل شرکت صنایع لبنی کبیر یزد نيز در ادامه این نشست با اشاره به قوانین ناقص و نامناسب بانکی برای صنایع گفت: اخیرا قوانین وضع شده که چیزی جز فشار بر روی صنایع ندارد و باعث شده تا عرصه کار و تولید برای تولید کننده تنگ باشد.

ناصر پارسائیان ادامه داد: متاسفانه بانکها یکسویه برخورد می کنند و به تازگی قانونی در مجلس موصب شد که بر اساس آن بانک ها موظف هستند اضافه دریافت سود را به دولت پرداخت کنند.

وی با انتقاد از این مصوبه افزود: به جای اینکه دولت حامی صنایع باشد و از دریافت اضافه سود توسط بانک ها جلوگیری کند خودش هم پا به میدان گذاشته و برای اینکه بی بهره نباشد بانک ها را مکلف کرده تا این مبلغ را به حساب دولت واریز کنند.

پارسائیان خواستار بررسی بیشتر و لغو این مصوبه در مجلس شورای اسلامی شد و عنوان کرد: این پول از جیب صنعت خارج می شود و ضروری است تا تشکل ها اقدامی عاجل در این زمینه داشته باشند.

وی همچنین خواستار تشکیل صندوق پشتیبانی از صنعت شد و اظهار داشت: بسیاری از صنایع با بانک ها درگیر هستند که یا قسط معوق دارند و یا برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه هستند.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: با تشکیل این صندوق و سرمایه گذاری صاحبان صنایع می توان در زمینه پرداخت اقساط معوق و یا تامین سرمایه در گردش نیز اقدام کرد.

استفاده از سرمایه های خرد مردمی راهکار توسعه اقتصادی کشور

مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان کویر یزد هم در ادامه نشست هم اندیشی راهکار نجات اقتصادی کشور را استفاده از سرمایه های خرد مردمی دانست و بیان داشت: می توان از طریق جمع‌ آوری سرمایه‌ های خرد مردمی، نقدینگی را تامین کرد و در چرخه تولید و اقتصاد به کار گرفت.

محمدرضا رضایی نژاد ادامه داد: تعاونی پیشگامان توانسته از طریق جذب سرمایه ‌های خرد مردمی پروژه‌های بزرگی مثل فیبرنوری دریای آزاد، بندر خشک، اینترنت پرسرعت کشور و دیتای پرسرعت و صدها سرمایه‌گذاری بزرگ دیگر را رقم بزند.

وی اضافه کرد: اگر خواستار تغییر و تحول در این عرصه هستیم باید خودمان دست به کار شویم و معتقدم نباید به دولت امیدی داشت چراکه تاکنون چیزی برای حمایت از صنایع نبوده است.

دولت فقط به صنایع فشار وارد کرده است

مدیرعامل شرکت سیم و کابل شیرکوه یزد هم با اشاره به دلسوزی صاحبان صنایع برای صنعت گفت: صاحبان صنایع از هر فرصتی برای خلق حماسه استفاده می کنند اما طرف مقابل این صنایع دولت است و دولت تا کنون در رفتار و کردار خود نشان داده کاری جر فشار بر صنایع انجام نداده است.

رضا شیشه بری ادامه داد: نمونه های اقدامات دولت در سال های گذشته به ویژه در سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی برای همه مشخص و روشن است.

وی با تاکید بر فعالیت بیش از پیش تشکل های خصوصی در این عرصه افزود: تنها کاری که می شود انجام داد و به نتیجه رساند پیگیری جدی تشکل ها است و صنایع هم به عنوان پشتیبان در این عرصه حضور خواهند داشت.

به گزارش مهر، در پایان این نشست مقرر شد تا صاحبان صنایع استان نقطه نظرات و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب برای جمع بندی و طرح در تشکل های صنعتی ارائه کنند تا پس از جمع بندی نهایی به استاندار و دستگاه های زیرمجموعه در استان ارائه شود.